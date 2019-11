9 Kiko Rivera busca el perdón de Chabelita Pantoja

Kiko ha dado un paso adelante para solucionar el conflicto con Isa: «Somos personas. Todo el tiempo que estamos perdiendo en no hablarnos, no vernos, dándole el disgusto a mi madre… Yo mi brazo ya lo he dado a torcer. Ayer le llamé en el programa, cuando salí, la volví a llamar, luego le escribí por WhatsApp, no me ha respondido, le escribí también por Instagram, a la espera quedo… sino el viernes me vengo para acá».