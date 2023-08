Quienes acudirán -y quienes no- al 66 cumpleaños de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja está de cumpleaños. Este miércoles 2 de agosto celebra su 66 aniversario en la más estricta intimidad como ya es costumbre. Cantora volverá a ser el escenario elegido por la tonadillera para pasar esta fecha tan señalada en el calendario, a buen recaudo y acompañada de su círculo más íntimo. Un año más, no estará rodeada de todos sus seres queridos. A pesar del acercamiento que parecía haberse iniciado tras el ingreso de su hijo Kiko para ser operado del corazón, no está del todo claro si el DJ no causará baja, entre otros invitados que siempre acudían.

Se abren las quinielas para el cumpleaños de Isabel Pantoja

La información sobre quién irá al cumpleaños de la cantante la desvelaban este martes en el programa de 'Así es la vida'. Ha llamado especialmente la atención tres ausencias muy significativas a las que han apuntado los colaboradores. En este caso, no se trata de familia directa de Isabel, pero sí de incondicionales. Se trata de sus amigos Raquel Bollo, Chelo García Cortés y Luis Rollán.

En el caso del colaborador de 'Fiesta', que pasa unos días en Matalascañas, Huelva, no sería descabellado pensar que ponga rumbo este miércoles a Cádiz, donde se ubica Cantora, para no romper con la tradición de estar junto a su amiga el día de su cumpleaños. Chelo García Cortés, por su parte, acaba de regresar de México tras grabar el documental de Netflix junto con otros rostros míticos del extinto 'Sálvame'. sus compromisos laborales no serían un impedimento para personarse en la finca de Isabel.

La familia directa, la gran incógnita

A quien sí se espera es a Anabel Pantoja. La sobrinísima es una de las que nunca falta a esta cita y siempre hace un alto en sus vacaciones para estar al lado de su tía en este importante día. Por supuesto, tampoco faltará Agustín Pantoja. Valga el apunte, no es que tenga que mover cielo y tierra para acudir al cumpleaños de su hermana: vive en Cantora, qué más cabe decir al respecto.

Nos quedan los hijos de Isabel, indudablemente, las personas que más feliz harían a la tonadillera si soplaran las velas a su lado. Según los colaboradores de 'Así es la vida', a Asraf, marido de Isa Pantoja, no se le espera. Es de dominio público la tensa relación que mantiene con su suegra. Además, está disfrutando de unos días en familia en Marruecos, acompañado de su mujer. Por descarte, no parece que Isa vaya a detener sus vacaciones para viajar a Cantora. Menos después del último encontronazo que protagonizaron madre e hija que habría molestado mucho a la primera.

En cuanto a Kiko Rivera, desde hace años no pasa esta fecha tan señalada para Isabel con ella. El vínculo madre e hijo no se abría restablecido, ni mucho ni poco, desde la visita de la tonadillera a su hijo tras el susto de su ingreso y posterior operación del corazón hace dos semanas. Su distanciamiento se mantiene a pesar del gesto de la cantante, como confirmó Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa': "El viaje de Sevilla a Cantora fue de lo más duro que recuerda Isabel en los últimos tiempos porque se da cuenta que la relación con su hijo está completamente rota, pero rota", aseguró con rotundidad el periodista. Quizá Kiko nos de una sorpresa de último momento pero no parece el caso.