El círculo más íntimo de Sara Carbonero continúa muy pendiente de la periodista tras su operación de urgencia. Su amiga y socia, Isabel Jiménez, regresaba este sábado, 26 de noviembre, a la Clínica Universidad de Navarra, situada en Madrid, para preocuparse por su estado. Los reporteros gráficos captaban imágenes de la presentadora de Informativos Telecinco abandonando el centro médico al volante de su propio vehículo. Siempre discreta, intentaba pasar desapercibida con gorra y gafas de sol.

Isabel Jiménez daba hace un par de días la última hora sobre su amiga y señalaba que Sara Carbonero se encontraba bien. Ambas son uña y carne y en los momentos difíciles han demostrado estar más que unidas. La exmujer de Iker Casillas tuvo que ser operada de urgencias tras acudir a una revisión médica. La operación tuvo lugar en la Clínica Universitaria de Navarra donde continúa ingresada. Aunque la periodista no se ha pronunciado sobre su estado de salud, sigue activa a través de las redes sociales y su última publicación ha sido muy significativa: la imagen del arco iris tras una tormenta.

La unión entre Isabel Jiménez y Sara Carbonero

Ambas periodistas forjaron su amistad cuando compartían plató de televisión en Informativos Telecinco hace más de una década. Uno de los posts más destacados que refleja la importante unión entre Isabel Jiménez y Sara Carbonero lo escribió esta última en 2020. Por aquel entonces rescataba una imagen de ambas en el hospital y se refería hacia su «comadre» como «hermana». «Siempre pensé que tenía una hermana hasta que 25 años después conocí a la segunda».

Sara Carbonero recordaba que se habían hecho un sinfín de fotos en los últimos años, pero entre ellas, destacaban las tomadas en un escenario insólito: el hospital. «Sin maquillaje ni glamour y rescatar esta foto que tenía guardada para recordar algunas de nuestras batallas, donde no me has soltado la mano ni un solo segundo. Cuando cambiamos los vestidos por las batas de hospital y nos echábamos la siesta apretujadas en la cama. Cuando pedíamos comida mexicana a domicilio a la habitación y poníamos el altavoz con nuestras canciones favoritas para bailar en la terraza».

En este post, la ex de Iker Casillas dejaba patente cuánto quiere a su amiga: «Tus preguntas y conversaciones con los médicos, tus noticias para mí. Nuestras risas, porque sí, nos hemos reído muchísimo. Tus notas, tus flores, tu sonrisa a todas horas. Ojalá nunca hubiéramos tenido que probar de esta manera nuestra amistad pero ahora sabemos que es indestructible, a prueba de golpes, cicatrices y cremas de verduras sin sal», bromeaba.