Sara Carbonero se ha convertido en una de las protagonistas de la última semana debido al enorme susto que se ha llevado Iker Casillas. El marido de la periodista sufrió un infarto el pasado miércoles mientras entrenaba con el Oporto y, aunque ya está fuera de peligro, los nervios todavía están a flor de piel en la familia del guardameta.

Las bromas de Iker Casillas desde el hospital

Aunque Sara ha demostrado una templanza y una tranquilidad admirable durante estos días, en los que no ha dejado de atender a la prensa en sus salidas y entradas del hospital, la última publicación de Instagram de la presentadora revela que ‘la procesión ha ido por dentro’. Carbonero ha compartido una imagen en la que aparecen ella y su íntima amiga, Isabel Jiménez, con un mensaje de lo más revelador: «Como no me quiero poner cursi, solo te diré, gracias por traerme un poco de Rock and Roll este fin de semana. Te quiero infinito #todolodemásyalosabes#sorpresasinolvidables».

El hecho de que la presentadora de informativos haya sacado tiempo para escaparse a Oporto a sorprender a su amiga para animarla en estos momentos tan difíciles no solo ha arrancado las palabras de cariño de Sara, sino que otras ‘celebs’ como Paula Echevarría, Nuria Roca, Bibiana Fernández o Vanessa Romero también han aprovechado la fotografía para celebrar la amistad que une a Carbonero y Jiménez y aplaudir el gesto de esta última.

A pesar del duro golpe que ha supuesto para la familia Casillas-Carbonero el infarto del jugador de fútbol, lo cierto es que en ningún momento han perdido la sonrisa y que los incontables mensajes de cariño que han recibido desde que se hizo pública la noticia han supuesto un chute de energía para la pareja, que ahora tendrá que decidir su futuro.