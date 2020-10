La periodista, de 38 años, ha paseado su segundo embarazo por la capital con un estilo muy informal: enfundada en unos vaqueros y con coleta.

Isabel Jiménez vive días felices últimamente. Está embarazada de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Alejandro Cruz. Y hace apenas unos días lanzaba una nueva colección con una gran firma de moda a nivel nacional. Un proyecto empresarial que emprendía con su amiga y «comadre» Sara Carbonero. «Ha sido maravilloso y muy importante para nosotras. Será la primera vez en la historia de Slow Love que las mujeres podrán tocar y probarse nuestras prendas antes de comprarlas», decían al presentar su nuevo trabajo. Un trabajo en el que han estado ocupadas los últimos meses y que, por fin, ha dado sus frutos. «Es, literalmente, un sueño hecho realidad. Ha sido una alianza fácil, que ha surgido de forma natural, y en la que nos hemos sentido muy cómodas en todo momento, con toda la libertad para diseñar y proponer ideas», han señalado.

La periodista, relajada y ataviada con ropa informal (vaqueros y jersey de punto), ha disfrutado de una tarde de compras en Madrid. Alí se la ha visto sola visitando algunos establecimientos con el rostro oculto para sus inseparables gafas de aviador y con la nariz y la boca cubiertas por una mascarilla de tela en tono rosa pálido. Para su jornada de ‘shopping’ ha optado por un peinado cómodo y desenfadado: una coleta alta que le daba un aire juvenil.

Isabel Jiménez, de 38 años, anunció que espera su segundo bebé a través de las redes sociales. Lo hizo en su cuenta de Instagram, con un breve mensaje y una foto que dejaba entrever su incipiente barriguita. «A por la otra mitad del camino”, escribía. La presentadora de ‘Informativos Telecinco’ dio a luz a su primer hijo el pasado 3 de abril de 2019. Su segundo embarazo llega 18 meses después de que viniera al mundo Hugo, su primer hijo. Aunque la presentadora no ha especificado de cuántas semanas está, su pequeño tendrá en unos meses un nuevo compañero o compañera de juegos dentro de muy poco tiempo.

Una de las primeras personas que felicitó a Jiménez por su segundo embarazo ha sido Sara Carbonero. Son más que amigas. Son socias, y se quieren como si fueran hermanas. No en vano, la mujer de Iker Casillas le dedicó un bonito mensaje con motivo de su cumpleaños. «Yo siempre pensé que tenía una hermana hasta que 25 años después conocí a la segunda. A lo largo de nuestros casi 10 años de amistad nos hemos ido haciendo muchas y diversas fotos (…) lo que no teníamos era ninguna en el hospital. Y mira por dónde este último año nos hemos hecho unas cuantas. Por eso esta vez me apetecía felicitarte sin maquillaje ni glamour y rescatar esta foto que tenía guardada para recordar algunas de nuestras batallas, donde no me has soltado la mano ni un solo segundo«, detallaba.

La emotiva carta de Sara a Isabel Jiménez por su cumpleaños

Sara Carbonero no solo felicitaba a Isabel por su aniversario. En su post, además, le daba las gracias por su apoyo durante su lucha contra el cáncer que le fue diagnosticado el año pasado. «Cuando cambiamos los vestidos por las batas de hospital y nos echábamos la siesta apretujadas en la cama. Cuando pedíamos comida mexicana a domicilio a la habitación y poníamos el altavoz con nuestras canciones favoritas para bailar en la terraza. Tus preguntas y conversaciones con los médicos, tus noticias para mí. Nuestras risas, porque sí, nos hemos reído muchísimo», destacaba. Y recordaba «tus notas, tus flores, tu sonrisa a todas horas. Ojalá nunca hubiéramos tenido que probar de esta manera nuestra amistad pero ahora sabemos que es indestructible, a prueba de golpes, cicatrices y cremas de verduras sin sal».

Isabel Jiménez, licenciada en la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su trayectoria profesional en 2005 en Telecinco como corresponsal en Roma. En esa etapa amplió su formación estudiando un Master en Relaciones Internacionales. Después de su temporada en la capital italiana se incorporó a Antena 3 como miembro de la redacción del programa «A fondo», donde se encargaba de realizar reportajes de investigación. En esa cadena presentaría de forma esporádica la edición matinal de Antena 3 Noticias y en 2008 presentó los informativos durante las vacaciones de Matías Prats. En 2011, tras seis años en el grupo Atresmedia, regresó a Mediaset, donde es uno de los rostros con más tirón de los Informativos Telecinco. Presenta junto a David Cantero la edición de sobremesa de las noticias.