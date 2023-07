Isabel Díaz Ayuso pierde el bebé que esperaba

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha perdido el bebé que esperaba a los 44 años. Así lo ha revelado su equipo, el cual en un comunicado ha explicado que ha sido intervenida por problemas en el periodo de gestación, operación que tuvo lugar este martes 11 de julio. Precisamente este ha sido el motivo que le hizo ausentarse del acto que se ha celebrado en homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado hace 26 años. Será esta semana cuando vuelva a trabajar y retome su agenda como política, de hecho, tiene previsto asistir este jueves 13 de julio al Pleno de la Asamblea de Madrid. Se encontraba embarazada de 8 semanas, un duro golpe sobre el que ella todavía no se ha pronunciado.

Isabel Díaz Ayuso tiene una relación con Alberto González, un sanitario con el que mantiene un discreto, pero sólido romance. Él está divorciado y tiene tres hijos, siendo en el mes de mayo de 2021 cuando se les vio por primera vez en Ibiza. Fue meses después, en el mes de octubre, cuando acudieron a un evento y su noviazgo se hizo oficial. Ahora ambos atraviesan un duro momento al descubrirse que la política ha perdido el bebé que esperaba. La presidenta se quedó embarazada antes de las elecciones autonómicas, pero prefirió esperar para contar la noticia públicamente. Desafortunadamente nada ha salido como esperaba ella y su pareja, una noticia que ha pillado por sorpresa a todos y que su propio partido ha dado antes de que comenzaran los rumores.

Este bebé era muy deseado y que supuso una grandísima noticia tanto para ellos como para el resto de su familia. "Estaban muy ilusionados. Estaba todo en marcha para ser madre después de las elecciones (...) Un abrazo para Alberto, su pareja, que es un tipo excelente", ha dicho Federico Jiménez Losantos en su programa 'Es radio'. Aunque son muchos los detalles que se desconocen de momento, lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso en algún momento a lo largo de su carrera política ha hablado sobre qué opinaba ella de la maternidad. Con los años este aspecto había cambiado en ella: "Me preocupa mucho la infancia… Ahora pienso que soy mucho más niñera, adoro la infancia como nunca, me preocupa como nunca".

Ayuso era consciente de que no tenía demasiado tiempo y que si fuera madre "sería hacerlo junto a alguien", un sueño que ahora se ha visto truncado, tal y como se ha conocido recientemente. "Soy consciente de que se me va pasando el tiempo y no pasa nada", dijo algún tiempo.