Isabel Díaz Ayuso se confiesa sobre las infidelidades: "Que no me lo cuenten, prefiero no saber"

Vicky Martín Berrocal está viviendo una nueva etapa en su vida después de publicar su último libro. Sin embargo, no es el único proyecto en el que está inmersa la diseñadora de moda, que se ha estrenado con un podcast llamado ‘A solas’. En el saloncito en el que recibe a los invitados, Vicky ha dado la bienvenida a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado su lado más personal, el que no vemos cuando ejerce su papel profesional.

Isabel Díaz Ayuso se ha confesado y gracias a esto hemos podido conocer algunos aspectos de su personalidad que desconocíamos hasta ahora: "La verdad es que procuro ser siempre yo… Soy más tímida de lo que parece. Cada evento o acto al que tengo que ir… antes de ir siempre estoy impresionada por ir, todo me da mucho respeto, cada intervención… y además como tengo tanta presión hay veces que me hace retrotraerme un poco. Esa parte hay gente que no la ve. También soy muy libre, muy independiente y me ha gustado siempre llevar las riendas de mi vida, desde niña, y ahora hay muchas cosas que no puedo hacer".

No ha podido evitar hablar del amor junto a Vicky Martín Berrocal: "He sufrido mucho por amor. Soy pasional, pero luego lo veo con perspectiva porque me he llevado a grandes compañeros. Tengo que sentirme orgullosa, con casi todas mis parejas guardo amistad. Hubiera preferido uno para toda la vida, pero he conocido a gente que siempre llevaré conmigo. Siempre he sido muy coherente, nunca he vivido de nadie, nunca he engañado, he sido sincera… Nunca he tenido dobleces. He viajado a otros países por amor, eso es genial. En ese momento te crees que es el gran drama de tu vida, pero eso es precioso. No hay que tener miedo a vivir. No siempre sale bien, pero hay que vivir las cosas. Soy racional, pero soy muy sentida. Si quiero a alguien, lo quiero al máximo", ha empezado diciendo.

La política ha tratado el tema de las infidelidades y ha sido muy clara

Y se ha atrevido incluso a desvelar cuáles son sus armas de seducción: "Creo que hablar… Creo que ha sido siempre mi fuerte. He contado cosas interesantes que me han pasado". Pero no solo ha hablado de ella, también ha destacado qué le gusta de un hombre: "No sé… Yo creo que tiene que ser buena gente, por encima de todo. Me gusta conocer gente de verdad, gente que se comprometa. Lo que me gusta es que sea gente que tenga curiosidad por la vida, que quiera aprender. Porque llega un momento que está todo hecho y ahí empiezan los problemas. Siempre intento curiosear y me gusta que la gente haga lo mismo contigo". Sobre la infidelidad, Isabel Díaz Ayuso es clara: "Nunca perdonaría una infidelidad, prefiero que no me la cuenten, y tampoco he engañado nunca a nadie. La felicidad está en la coherencia. Si eres de una manera, tienes que vivir así".

Ha querido dejar claro que, aunque tiene el cargo que tiene, sigue en su barrio de toda la vida viviendo: "Vivo en Chamberí, a las 6 de la mañana ya estoy trabajando. Las dos primeras horas me cunden muchísimo. Es levantarme, no me he puesto un café, y ya estoy trabajando. A las 8 de la mañana ya voy al gimnasio. Llevo una vida muy normal, hago lo mismo de siempre. Eso más la timidez hay veces que tienes que sortear muchas barreras". Eso sí, reconoce que en muchos otros aspectos no es la misma: "Yo antes era muchísimo más divertida, muchísimo más risueña, muchísimo más inmadura en todo y ahora he vivido tantas situaciones tan duras y tengo tanta responsabilidad encima que hago muchos esfuerzos por llevar una vida muy ordenada para que todo funcione y que dejo de ser la misma. Sí que soy la misma en mis costumbres, en mis amigos…".

1 de 5 Su pasión por viajar "Cuando nadie me ve… Siempre he sido a la vez muy social, pero a la vez independiente. Tengo a mis amigos de siempre, pero necesito enseguida desconectar. Si estoy con mis amigos, necesito una actividad porque sino no estoy pendiente de qué es lo que pasa…", ha reconocido. Eso sí, mantiene su pasión por conocer mundo y viajar: "Lo que más me gusta es viajar. Desde siempre he sido muy de viajar. Cuando viajas vuelves a ser tú. Haces las cosas normales de siempre, además, no te arreglas mucho… Y me encanta ver mundo. Los pocos ahorros que he tenido siempre han sido para viajar. También me gusta el campo, la naturaleza, la montaña… Las montañas de mi pueblo me las sé de memoria. Eso lo hago mucho cuando quiero desconectar". 2 de 5 Asegura que ha dejado de ser la misma persona En cuanto a su grupo de amigos, Isabel Díaz Ayudo asegura: "Tengo muchos amigos que he ido coleccionando a lo largo de los años. Tengo mi grupo base, de la infancia, luego el grupo de la facultad o los de los trabajos que he tenido". Pero necesita recordar quién es: "No soy la misma, porque al final la responsabilidad está por delante. Me he olvidado de mí, ahora mismo solo vivo para este proyecto, y esto sin darte cuenta, apaga un poco de ti. Trato de no cambiar algunos aspectos… tengo mis amigos, hago mi deporte, pero también me gusta mucho comer”. Y es que también es una apasionada de la gastronomía: "A mí me gusta comer bien en cualquier sitio, desde alta cocina a comida de taberna. El apodo de tabernaria siempre me ha parecido fantástico. Por la vida que llevo me cuesta mucho cocinar". Vicky Martín Berrocal se ha interesado por las cenas. ¿Qué cena Isabel Díaz Ayuso? Como es habitual que esté en casa, la presidenta de la Comunidad, que se acuesta sobre las doce o la una de la mañana, come lo que encuentra en la nevera: “Ceno muchas tortillas, hago ensaladas, por las noches trato de cenar sin cerveza, solo agua. Pero muchas veces cojo el queso… Tengo disciplinarme”. 3 de 5 Su plato favorito Aunque asegura que hace mucho deporte, a Isabel Díaz Ayuso le gusta mucho comer: "Mi plato favorito es el salmorejo, pero me gusta comer muchas cosas distintas. Madrid tiene mucha oferta y puedes comer todo tipo de cosas. Me gusta ir cambiando, aunque me gusta cuando se fusionan los estilos de comida". 4 de 5 Lo que ha dejado de hacer por su puesto de trabajo Su profesión le ha hecho perderse muchas cosas: "Apenas paso tiempo con mi familia, pero Afortunadamente he vivido una vida intensa. He hecho muchas cosas. No me he dejado muchas cosas por hacer, pero ahora no puedo hacer ciertas cosas. Me cuido mucho más ahora. No voy a nada, cuando acabe esto iré. A las 6 estoy arriba y necesito estar fresca. Ceno en casa siempre, me quito de todo lo que pueda ser controvertido. Si tengo que citar a alguien, lo cito en Sol. No quiero perjudicar a la institución. Hay veces que no hago cosas porque no quiero perjudicar a la institución". 5 de 5 Lo primero que hace antes de acostarse y al levantarse "Lo primero que hago cuando me levanto es ir a la cocina para hacerme un café, luego me peso. Siempre me peso. Ya luego me pongo la radio, paso las emisoras… Si estoy en la ducha, canto, porque me encanta cantar. Y luego escribo sobre ideas. Por la noche, después de cenar, veo algo en el sofá. Veo el telediario mientras ceno, veo alguna película o serie, hasta donde puedo… Cuando me despierto, veo las portadas de los periódicos. Me voy a la cama sabiendo por dónde va la actualidad al día siguiente. Hay veces, que si me desvelo, está la edición Madrid de esos mismos periódicos y me los vuelvo a descargar. De vez en cuando también leo libros".