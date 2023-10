Isabel Díaz Ayuso: así es el piso que ha comprado junto a su novio en Chamberí

Chamberí ha sido siempre el barrio en el que ha vivido Isabel Díaz Ayuso. Ahí ha vivido durante años en su piso de soltera de alquiler, pero ahora ha querido dar por fin el paso de comprarse un piso. Eso sí, en el mismo barrio y junto a su pareja, Alberto González. De hecho, aunque tiene el cargo que tiene, sigue en su barrio de toda la vida viviendo: "Vivo en Chamberí y llevo una vida muy normal", le decía hace unas semanas a Vicky Martín Berrocal en su podcast.

Y en este mismo barrio de Madrid ha comprado una casa. La presidenta de la Comunidad de Madrid llevaba desde el verano de 2022 buscando un hogar, y ya lo ha encontrado: "Llevo pagando alquileres desde hace 20 años y esto se va a acabar", revelaba a 'Yo Dona'. Y por fin ha encontrado la mejor vivienda en la que invertir. Pero, ¿cómo es el hogar que ha elegido junto a su pareja?

Isabel Díaz Ayuso y su pareja han elegido un comunidad tranquila con zonas comunes, algo que eligen muchas familias en Madrid para tener todas las comodidades en una urbanización privada, sin necesidad de salir de casa. La comunidad en la que va a empezar una nueva vida cuenta con conserje 24 horas. En cuanto al piso, tiene 180 metros cuadrados, por lo que ha ganado en espacio. Además, cuentan con plaza de garaje y trastero, tal y como explica Vanitatis. La pareja podría haber pagado un millón de euros por este piso que necesitaría una reforma completa, como añade este mismo medio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha encontrado por fin una casa en la que invertir

El hecho de que haya elegido el mismo barrio hace que su nueva casa no esté lejos de la que fue durante años su hogar. También le permite estar en un lugar que ya controla. Es su barrio de toda la vida, por lo que tiene totalmente controlado dónde están los mercados, los supermercados que más le gustan e incluso los negocios que más frecuenta. Estos lugares los va a seguir visitando, ya que Isabel Díaz Ayuso ha optado por mantenerse fiel a sus principios e invertir en la zona que más le gusta de Madrid.

También es una zona donde hay muchas tabernas. Locales que ella frecuenta durante su tiempo libre con su grupo de amigos. "A mí me gusta comer bien en cualquier sitio, desde alta cocina a comida de taberna. El apodo de tabernaria siempre me ha parecido fantástico. Por la vida que llevo me cuesta mucho cocinar", le contaba a Vicky Martín Berrocal sobre la vida que lleva cuando no está en su despacho.

Isabel Díaz Ayuso frecuenta las tabernas de su barrio y lo podrá seguir haciendo

La casa que ha comprado ahora es más grande. Seguramente porque Isabel Díaz Ayuso y su novio quieren dar de nuevo el paso de convertirse en padres por primera vez. Y es que sufrieron uno de los golpes más duros de su vida cuando en julio de este año perdieron el bebé que esperaban. Un aborto natural que obligó a Isabel Díaz Ayuso a ser intervenida quirúgicamente, ya que estaba de ocho semanas de gestación. El jueves 13 de julio acudió al Pleno de la Asamblea de Madrid, compromiso en el que recibió el caluroso abrazo de sus compañeros de partido. También de los contrarios. Todos quisieron mostrarle su apoyo, abrazarla y darle mensajes de ánimo. Precisamente esta actitud ha sido la que le ha empujado a confesarse en sus redes sociales, donde muy agradecida se ha dirigido a todos: "Gracias a todas las personas que se han dirigido a mí por distintas vías estos días para trasladarme su cariño. Y a los políticos de mi partido y de PSOE, Cs, Vox, UPyD, Más Madrid, PNV… No puedo estar más agradecida", comenzó diciendo.

Ha sido muy doloroso, pues era un bebé muy deseado para ella y Alberto, pero quiso regresar a su trabajo para tener la mente ocupada. Eso no quita la enseñanza que le ha dejado la pérdida de su bebé, la cual se producía en el mes de julio. "La vida es un regalo que empieza cada día", decía Isabel Díaz Ayuso, dejando ver la moraleja que le ha dejado un momento tan complicado como el que ha atravesado.