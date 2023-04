Isa Pantoja y Raquel Bollo protagonizan un fuerte encontronazo en 'Supervivientes'

Desde que comenzara la nueva edición de 'Supervivientes', Manuel Cortés y Asraf Beno no han sido los mejores amigos que digamos. Todo lo contrario. Han protagonizado varios enfrentamientos que se han trasladado también en el plató de Telecinco y han hecho que Isa Pantoja y Raquel Bollo mostraran sus diferencias en directo. Un hecho que se ha repetido en las diferentes galas que llevamos de concurso. Sin embargo, este jueves era la primera vez que ambas se veían las caras después de que Isa Pantoja regresara de Honduras y tuviera alguna que otra palabra con Manuel Cortés, con quien se vivió un momento tenso.

Jorge Javier ha comenzado el debate entre ellas protagonizando la siguiente frase: “Raquel, no te hizo ninguna gracia la visita de Isa Pi”. A lo que la diseñadora de moda aseguraba que "No me gusta que algo externo los desestabilice", eran sus palabras. En ese momento, Isa Pantoja ha intentado tomar la palabra para explicar el motivo que le llevó a tomar su postura pero Raquel le cortaba y no le dejaba terminar la explicación: "Otra vez, otra vez, estás como los burros", le decía la diseñadora visiblemente enfadada. "No, la que estás como los burros eres tú que has sido quien ha sacado otra vez eso. Yo creo que él ha visto por mi vista y otras cosas que no está haciendo un buen concurso y puede cambiar", le respondía Isa Pantoja.

Isa Pantoja habla del concurso de Manuel Cortés

Unas palabras que han molestado y mucho a Raquel Bollo y así se lo ha hecho saber de manera muy cortante: "Déjame que algo se te pueda decir. Igual que tú defiendes a tu novio, permite que como madre defienda a mis hijos porque tengo dos", continuaba mientras insistía firmemente en que su visita había desestabilizado a su hijo Manuel. "Yo pienso que todos los reproches, todas las explicaciones a ellos, digo yo que algo bueno habrán hecho", continuaba explicando Bollo.

"Yo no tenía nada malo que decirle a Asraf", decía Isa Pantoja, a lo que Raquel respondía de manera irónica que "claro, él es perfecto". “Que te parezca bien o no mi visita es respetable, pero si me dices que les desestabilizo, yo te contesto”, continuaba Isa recibiendo el aplauso de todo el plató. Además, ha revelado que para ella Manuel Cortés no está haciendo un buen concurso: "No, para mí no lo está haciendo bien. Alma lo está haciendo mejor. Si a mí me ponen esto cuando salga fuera, a lo mejor yo fuera sí que le puedo decir las cosas porque estamos de igual a igual. Él cuando venga y vea las cosas que se han visto, yo me pondré a discutir con él", sentenciaba la hija de la tonadillera.