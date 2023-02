Isa Pantoja y Asraf Beno, de ‘luna de miel’ adelantada en Roma

Isa Pantoja y Asraf Beno se encuentran inmersos en los preparativos de su boda, que tendrá lugar la próxima primavera. Sin embargo, han encontrado un hueco para marcarse un viaje romántico a Roma con motivo de San Valentín, que se celebra este 14 de febrero. Una 'luna de miel' adelantada en la capital italiana donde han disfrutado de su amor, de la cultura y la gastronomía del país. La hija de la tonadillera ha decidido hacer esta escapada mientras que su madre, Isabel Pantoja, se encuentra a miles de kilómetros, de gira por Estados Unidos. Sin hacer caso alguno a todo lo que se está contando sobre ella y su familia, la joven ha puesto tierra de por medio y se encuentra de escapada romántica.

Ha sido la propia pareja la que ha compartido algunas instantáneas de su viaje a Roma a través de las redes sociales, donde son muy activos. Ha recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de la capital italiana como la Fontana di Trevi, siendo este el lugar que más le ha gustado a Isa Pantoja: "Es súper bonita y aquí tengo la foto de día para que se vea bien. También por la noche fui y me gustó mucho por las luces que tiene. Hay mucha gente, así que si queréis haceros fotos tiene que ser súper temprano. Así las hicimos nosotros. También el Panteón me gustó mucho", anuncia.

Albertito, el hijo de Isa Pantoja, se ha perdido este viaje: ella revela por qué

La hija de la tonadillera ha revelado el motivo por el que no les ha acompañado en esta ocasión su hijo, Albertito, fruto de su anterior relación con Alberto Isla. A diferencia de los viajes anteriores, el pequeño se ha perdido esta escapada y ha sido un viaje solo para dos. "Él quería ir. No me separo de Albert porque no quiero perderme nada de él. Pero me fui un jueves a Madrid para mi programa y nos fuimos el viernes tarde a Roma. Es decir, hubiera tenido que perder dos días de cole y en Roma era todo a las prisas. Por eso no lo llevé", confiesa Isa Pantoja a través de sus redes sociales, donde ha querido compartir algunos detalles de su viaje e incluso algunas recomendaciones para sus seguidores.