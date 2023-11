Isa Pantoja se pronuncia sobre los problemas económicos de Isabel Pantoja

Muy sonrientes y relajados aterrizaban Isa Pantoja y Asraf Beno en Madrid tras disfrutar de una idílica luna de miel en Kenia, donde no ha faltado el tradicional safari en la reserva natural de Masái Mara donde han podido disfrutar de la naturaleza en estado puro y de "ver a los animales salvajes de cerca". Sin borrar la sonrisa de su rostro y sin perder ni una pizca de la felicidad que rebosa, Isa se ha pronunciado por primera vez sobre los últimos problemas económicos a los que tiene que hacer frente su madre, los cuales ha asegurado desconocer por completo: "cero, no he tenido noticias". Ante este nuevo revés para la cantante, Isa, que siempre ha mostrado una actitud conciliadora y comprensiva con su madre, ha sorprendido con una postura bastante alejada a lo que nos tiene acostumbrados. Rotunda, tajante y sin un ápice de duda ha asegurado: "No me interesa, no voy a hablar de eso", a lo que ha añadido "estoy tan contenta y tan feliz que no quiero malas noticias". Dale al play para ver el vídeo de Isa Pantoja al completo:

Vídeo: Europa Press

"Que haga lo que considere", espeta Isa Pantoja cuando se le pregunta por su madre

Respecto a la venta de las propiedades que tendría que hacer Isabel Pantoja y que la obligarían a desalojar de sus viviendas en Sevilla tanto a su hermano Juan, como a su cuñada Junko, viuda de Bernardo Pantoja, Isa lo tiene claro y prefiere no interferir en las decisiones que tome su madre a este respecto. Sin querer entrar en detalles sobre este nuevo cariz que toma la situación financiera de su madre y que salpica a su familia, Isa ha querido zanjar el asunto con un directo: "Que haga lo que considere".

La pareja, que se dio el 'sí, quiero' el pasado 13 de octubre -en una ceremonia con importantes ausencias, especialmente la de la madre de la novia, y desencuentros, el que protagonizó Anet, amiga de la novia-, ha aprovechado estos días en el continente africano antes de volver a la cruda realidad y tener que hacer frente a los sonados acontecimientos que siempre rodean y atañen a la familia Pantoja. "Súper bien, hemos hecho un safari y luego hemos ido a la playa, súper bonito, super romántico", con estas declaraciones resumía la hija de Isabel Pantoja estos días de relax junto a su recién estrenado marido y en los que no han estado acompañados del pequeño Alberto, el hijo que la colaboradora televisiva tiene en común con Alberto Isla.¡

Pero no todo iban a ser problemas tras finalizar su luna de miel. Antes de abandonar el aeropuerto de Madrid junto Asraf, Isa ha querido confesarnos el motivo por el cuál su vuelta se ha producido hoy y los planes que le esperan al llegar a su casa en el Puerto de Santa María: "Mañana es mi cumple y vuelvo justo para eso". Un 28 cumpleaños que va a celebrar junto a su marido y su hijo con una divertida merienda: "vamos a merendar porque al día siguiente hay cole". Desde 'Semana' le deseamos a a Isa un feliz cumpleaños, que disfrute de su día y mantenga la sonrisa y la felicidad por mucho tiempo.