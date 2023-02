Isa Pantoja se pronuncia sobre los actos vandálicos en el restaurante de Isabel Pantoja

Una concesión hasta 2024 mantiene unida a Isabel Pantoja con un restaurante de Fuengirola. Debe sentarse a hablar con el ayuntamiento de la ciudad de Málaga, ya que el local no tiene actividad y, además, está en pésimas condiciones, lo que ha llevado al consistorio ha iniciar un proceso para recuperarlo. Mientras ella sigue en silencio, su hija Isa Pantoja ha concedido sus primeras declaraciones. Justo en la misma semana en la que se ha producido un segundo robo y ha sido saqueado, la joven se muestra apenada por la situación en la que se encuentra el edificio. Cristales rotos o mobiliario destrozado son solo algunos de los detalles que resumen cómo se encuentra ahora este restaurante que está en boca de todos, pero ¿qué dice Isa? "Lo montó con mucha ilusión, quería tener su propio restaurante (...) Puso azulejos con imágenes de Cantora en los salones, lo hizo con mucha ilusión", ha comenzado diciendo.

No solo su madre se implicó en el negocio, también su tío Agustín o su hermano Kiko Rivera, aunque ninguno logró que los números cuadraran. "Por una cosa o por otra la cosa no funcionó", ha añadido en 'El programa de Ana Rosa' este jueves. La colaboradora de televisión está convencida de que a su madre "no le habrá sentado nada bien" saber que el restaurante en el que montó 'Cantora' está en situación de abandono, aunque está segura de que pronto le pondrá remedio. "Le queda poquito de la concesión. Ella o mi tío hablarán...", dice Isa sobre el siguiente paso que tienen que dar. Este no es otro que ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Fuengirola con quien tienen una conversación pendiente. Ellos mismos nos han revelado a qué escenarios se enfrenta la tonadillera una vez el expediente está iniciado.

"Hay dos opciones: que la empresa lo acepte y aquí paz y después gloria o que, por el contrario, quiera agotar el plazo. Para ello tendría que tener actividad o que contrataran a un tercero. Al final tendría que presentar una propuesta y que sea aprobada, que ella se explique...", deslizan a SEMANA. Si bien esto es un golpe para ella, su hija está convencida de que seguirá centrada en la música y que mantendrá la misma ilusión que hasta ahora en su gira. Fue en el mes de diciembre cuando el Wok asiático que tenía alquilado el local a Isabel Pantoja terminó su contrato. En su día funcionó muy bien, pero tras varios meses de impago el local se ha quedado vacío y ya no hay ni rastro de actividad en el mismo.

Hasta el próximo año Isabel Pantoja está ligada al restaurante, aunque una vez el proceso del Ayuntamiento ha comenzado en cualquier momento la concesión podría ser rescatada. "Puede tardar meses", nos explican a SEMANA. Ella mientras tanto está centrada en su gira musical, la cual está siendo un éxito y podría crecer muy pronto. Y es que se asegura que ha firmado más conciertos para próximamente, lo que deja claro que tiene una agenda más que ocupada.