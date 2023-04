Isa Pantoja se defiende de una supuesta deslealtad a Asraf: "Tengo mis pruebas"

Mientras que Asraf Beno continúa con su experiencia en 'Supervivientes', Isa Pantoja podría estar pasándoselo en grande en muy buena compañía. Algunos informadores apuntan a que la hija de Isabel Pantoja habría sido desleal a su pareja con Roberto de la Cruz, concursante de 'La isla de las tentaciones'. La colaboradora de televisión podría haber vivido 72 horas de fiesta y diversión que habrían terminado con ella y Roberto a solas en un coche durante más de una hora. ¿Qué habría pasado en el vehículo? Isa Pantoja ha querido pronunciarse al respecto sobre esta posible deslealtad al que es su prometido.

La colaboradora de televisión se sinceró en 'Sálvame', programa en el que revelaron su posible deslealtad. Isa Pantoja ha querido explicar cada uno de sus pasos de este sábado, fecha en la que habrían tenido lugar los hechos. "Este sábado fui a varios sitios, no solo a Oh, my club. Un amigo de Asraf, que este chico; mi amigo y un defensor. Éramos cuatro personas. Después el amigo de Asraf hizo el favor de acercarnos primero a mi amigo y luego a mí a casa. Yo me quedaba en casa de mi representante. Entonces, yo más de dos horas no me quedé en ningún coche", comienza revelando. E incluso se atreve a decirle a Jorge Javier Vázquez que "os la están colando y os están montando películas".

Isa Pantoja niega que haya mantenido ningún tipo de relación con Roberto de la Cruz

Isa Pantoja ha querido negar de manera categórica cualquier supuesta deslealtad a su pareja e incluso asegura que alguien podría estar interesado en que esta información saliera a la luz. "No sé si alguien quiere subirse al carro. Esto me está oliendo todo raro desde ayer, que estén todos tan preocupados cuando yo no estoy nada preocupada ni por la salida del jueves ni la del sábado", se defiende en una llamada telefónica al mencionado programa. Asegura que no hay vídeos "porque no está haciendo nada denunciable. Ni me drogo ni le soy desleal a mi pareja ni nada de nada", añade.

La hija de la tonadillera revela que ella es consciente de todo y recuerda cada uno de los pasos que dio, por lo que "con esa ventaja creo que no contaban". "Lo que os puedo decir es que como yo ya voy de vuelta y este es realmente el quid de la cuestión, no soy yo la que tiene que demostrar nada. Son X personas las que a mí me acusan de no sé exactamente qué", continúa explicando. Ante la pregunta de Gema López si a Asraf se va a creer sus palabras, Isa Pantoja confiesa que a él le va a decepcionar algo y "no soy yo". "Yo ya no voy a dejar que nadie se invente cosas que no han sucedido y tengo mis pruebas de que no ha pasado nada que yo lo tenga que ocultar".

Mientras que Isa Pantoja se defiende de las acusaciones de una posible deslealtad, Asraf Beno continúa viviendo su experiencia en 'Supervivientes' donde ha protagonizado varios desencuentros con sus compañeros. No están siendo semanas fáciles para él, ya que no se encuentra del todo cómodo con algunos de sus compañeros. A pesar de esto, intenta luchar y salir adelante para llegar a la gran final y llevarse el maletín. En España, Isa Pantoja continúa con los preparativos de la boda que tendrá lugar el próximo mes de septiembre en Madrid.