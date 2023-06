Isa Pantoja se ausenta de 'Supervivientes' por "un problema de salud"

Isa Pantoja es una de las habituales en el plató de 'Supervivientes' como defensora oficial de su novio, Asraf Beno. Sin embargo, un problema de salud le ha obligado a quedarse en El Puerto de Santa María, Cádiz, donde vive, para recuperarse. Ha tenido que visitar el médico, que le ha desaconsejado viajar. ¿Qué le pasa a la hija de Isabel Pantoja?

"Lamento no poder ir hoy a Madrid. Estoy intentando recuperarme, pero he tenido un problema de salud por el cual me es imposible viajar. Estoy mejor. Pues con lo que me recetó el médico de urgencias, espero poder ir mañana a mi programa y a los demás que me corresponden esta semana. No tiene nada que ver con el estrés de estos días", ha empezado diciendo y aclarando.

Isa Pantoja no ha podido estar en el plató de 'Supervivientes'

"Lo fui alargando por centrarme mucho en 'Supervivientes' y no fui al facultativo que corresponde. Ahora me ha dado la cara, así que cuando vaya y sepa realmente algo, os informaré. Tenía que escribir estoy porque no me veréis allí. Al ser jueves, no os preocupéis porque la gala transcurre en Honduras y los defensores no podemos entrar a argumentar nada como en los debates. Deseadle mucha suerte a Asraf", ha terminado diciendo.

Unas horas después de desvelar este problema de salud, Isa Pantoja se dejaba ver en un vídeo en el que aparecía tumbada y con la voz tomada: "Tengo que ponerme un filtro porque tengo la cara fatal por todo... Quería daros las gracias, estoy llorando de alegría, que conste", empieza diciendo emocionada. "Es de felicidad, hemos concentrado nuestra alegría en que Asraf sea líder, y lo ha conseguido. Estaba súper abajo y de repente me he venido súper arriba con esto, y él también. Pensaba que después de la palapa tan dura que ha tenido iba a tener el ánimo súper bajo, pero no, lo ha conseguido. Es un superviviente de 1o y merece llegar a la final y merece ganar".

No podía esconder su felicidad ante el buen momento de Asraf en el programa

Junto a este vídeo en el que podemos verla emocionada, ha escrito: "Hoy no tengo fuerzas para hablar de la gala. Estoy medio dormida con los calmantes pero ESTOY FELIZ CHICOS. ASRAF... siéntete orgulloso de ti. Vamos de tu mano, eres un luchador". Horas después de ver la gala, Chabelita Pantoja ha compartido una foto desde el tren que le ha llevado hasta Madrid. Este prblema de salud no le ha impedido finalmente estar en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. ¿Qué contará sobre este momento delicado de salud que atraviesa?