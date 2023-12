Isa Pantoja saca la cara por Isabel Pantoja y contradice a Kiko Rivera

Isa Pantoja ha vuelto a defender a su madre como ya es costumbre. De nuevo, se ha sentado en el plató de 'Vamos a ver' para echarle un capote después de las fuertes declaraciones de Fran Rivera. La entrevista que concedió el torero en 'De viernes' sigue trayendo cola. Aparte de señalar a Isabel Pantoja de "mala persona", el hijo de Paquirri le acusó de dinamitar la herencia de su padre. Según su testimonio, la tonadillera llegó, incluso, a destruir todos los recuerdos de este para, así, no tener que entregárselos a él y a su hermano Cayetano. Fran llegó a asegurar que habría ordenado a su, por aquel entonces, novio, Julián Muñoz, que quemase las fotografías de su marido. Unas 'bombas' que no han sentado nada bien a la pequeña del clan Pantoja. La joven se ha referido a este hecho y, de paso, ha desmentido a Kiko Rivera cuando dijo que él había visto los objetos de Paquirri en Cantora.

Isa Pantoja defiende a ultranza a Isabel Pantoja a pesar de la nula relación que mantienen

Este miércoles, Isa Pantoja volvía a su puesto de trabajo en el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco. La mujer de Asraf Beno acudía para responder sin pelos en la lengua a las acusaciones que ha vertido sobre su familia Fran Rivera. A pesar de que madre e hija no mantienen ninguna relación, ella ha sacado la cara por Isabel Pantoja con rotundidad. El torero concedió su primera entrevista en años a 'De viernes', también de Mediaset, donde, entre otros detalles, volvió a cargar duramente contra la viuda de su padre. Según su testimonio, esta nunca les entregó sus pertenencias tras su trágica muerte. Ni a él ni a Cayetano Rivera.

"La señora esta que se casó con mi padre no es buena gente. No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera y se encuentre con él". Con estas palabras se refirió el ex de Eugenia Martínez de Irujo a la sevillana evidenciando que no guarda ningún tipo de consideración hacia ella. "En mi casa siempre he escuchado anécdotas con cariño de cuando ellos eran pequeños", ha empezado a relatar Isa. Esto al tiempo que ha dejado claro que no comulga con los señalamientos del torero. "Allí no hay nada (refiriéndose a Cantora). Cuando una persona se calla, es muy fácil que los demás hablen y cuenten la misma historia. No hay absolutamente nada. Todos los demás diciendo que sí que hay cosas, que sí que hay… Vale, pero, entonces, ¿dónde están las cosas? ¿Qué hacemos?", preguntaba muy enfática.

"¿Qué va a tener mi madre en contra de devolverles qué a unos niños?"

Pero ahí no ha quedado su alegato. Isa Pantoja ha vuelto a reafirmarse en lo poco que cree la versión de Fran Rivera cuando insiste en que su madre no le ha devuelto las pertenencias de Paquirri. "A día de hoy, yo entiendo que después de todo lo que ha pasado, que se han dicho cosas muy fuertes, si ella tuviera algo que devolver... Cuando se firma la repartición, ellos eran unos niños. Qué va a tener ella en contra de devolverles qué a unos niños. Entonces, no entra en mi cabeza y no me lo creo", ha sentenciado.

Con sus palabras, la colaboradora no solo ha desmentido al torero, sino también a su hermano Kiko Rivera. En su momento, Isabel Pantoja aseguró que no tenía los objetos de Paquirri en su haber tras sufrir un robo en Cantora. Una versión que puso en entredicho su hijo Kiko Rivera, quien aseguró haberlo visto todo en la finca en la que vive su madre. Entre los enseres que siempre ha reclamado Fran Rivera, están están dos trajes de su padre, cuatro estrenados, tres capotes de paseo (uno de ellos de oro) y varias muletas. Otro que apoya esta parte de la historia es Antonio Rivera, tío de Fran y hermano de Paquirri. "Si ya se sabe todo. Está todo repartido, todo perfecto, todo legal, pero en fin... La señora no quiere entregar las cosas", insistió recientemente.