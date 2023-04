Isa Pantoja revela todos los detalles de su boda con Asraf Beno: la fecha, el lugar y la lista de invitados

Llevan años queriéndose casar. Fue en octubre de 2020 cuando Asraf Beno le pidió matrimonio a Isa Pantoja en Medina Azahar (Córdoba) durante una romántica escapada para dos. A lo largo de este tiempo, la pareja lleva querido preparar su 'sí, quiero' pero siempre por unas cuestiones o por otras la han ido posponiendo. Hace unos meses conocíamos que sería en otoño de este año cuando, por fin, contrajeran matrimonio. Mientras que Asraf Beno se encuentra participando en 'Supervivientes', Isa Pantoja se encuentra preparando la que será uno de los grandes acontecimientos del año y ¡ya hay fecha!

Isa Pantoja se ha convertido en la mejor defensora de Asraf Beno durante su estancia en Honduras. No hay nada ni nadie que cuestione el concurso de su pareja y se enfrenta a quien sea necesario, incluso a Raquel Bollo, con quien siempre ha mantenido una excelente relación. Por este motivo, está poniendo 'toda la carne en el asador' para organizar el que será el día más feliz de su vida y ¡ha anunciado cuándo será! Durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha revelado detalles inéditos de su enlace matrimonial. "La boda será para septiembre. La fecha exacta todavía no la sé pero es para septiembre. La voy hacer aquí en Madrid", explicaba la colaboradora de televisión.

Isa Pantoja revela el motivo por el que va a realizar su boda en Madrid

Al escuchar las palabras de la hija de Isabel Pantoja, Kiko Matamoros comentaba en tono jocoso: "¿Cuántos invitados? Porque cada vez sois menos". A lo que, lejos de enfadarse ella ha respondido que ese sería el motivo por el que habría decidido dar este importante paso en su relación en la capital y no en el Sur: "Precisamente por eso lo voy hacer aquí en Madrid porque viendo el percal creo que mucha gente de Andalucía no va a venir, así que la mayoría va a ser de Madrid. Ese es el plan", ha revelado. Pero, ¿quiénes serán esos invitados andaluces que tienen que desplazarse hasta la capital?

Ion Aramendi ha querido 'estirarle' de la lengua y le ha preguntado por los invitados del clan Pantoja que acudirán a la cita, preguntándole directamente por su tío Agustín Pantoja: "A Tito Agustín, no. Invitaré a mi madre, a mi prima Anabel Pantoja y tendré que hablar con Asraf sobre la situación que hay en 'Supervivientes'. Pero bueno, seguro seguro mi prima Anabel que siempre ha estado conmigo y yo también he estado para ella. Tenemos una muy buena relación y la he sentido siempre como mi familia con la que he podido hablar con ella muchas veces y me ha entendido. Y, por supuesto, a mi madre", ha dicho al respecto.

Raquel Bollo y sus hijos todavía no están confirmados como invitados para el enlace

Al tema que se refiere Isa Pantoja que tiene que hablar con Asraf sobre 'Supervivientes' son los fuertes encontronazos del marroquí con Manuel Cortés y Alma Bollo, los hijos de Raquel Bollo. A pesar de que la hija de la tonadillera siempre ha mantenido una excelente relación con ellos, ya ha dejado constancia en más de una ocasión que no le gusta la actitud que tienen ellos con su pareja, algo que le ha costado algún que otro disgusto con Raquel Bollo. Por este motivo, estos tres invitados todavía estarían en el aire y faltaría ver qué opina el concursante de invitarlos o no a su enlace el próximo mes de septiembre.