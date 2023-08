Isa Pantoja revela nuevos detalles de su boda con Asraf Beno

La cuenta atrás ha comenzado. Quedan apenas dos meses para la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, que reunirá a numerosos rostros conocidos en Sevilla. La hija de Isabel Pantoja no puede estar más nerviosa y ya está ultimando los detalles para el gran día. Después de haber enseñado las invitaciones, ahora ha desvelado algunas ideas que tiene para el momento de la fiesta.

Aunque va a ser una ceremonia de lo más especial, la pareja quiere deleitar a sus invitados con detalles curiosos y para ello, Isa Pantoja ha pedido ayuda a sus seguidores. "Ya tengo varios stands para la boda, pero se nos están ocurriendo poner algunos más", empieza diciendo la joven. En una cena con amigos se les ha ocurrido poner otros: "Germán dice de poner un toro mecánico y Sara quiere henna".

Estos son algunos detalles de la fiesta de Isa Pantoja

Y para resolver dudas, Isa Pantoja pide ayuda con una encuenta: "¿Qué os gustaría a vosotros? Atracciones, stand henna o stand glitter. ¿O qué se os ocurre?", ha terminado diciendo en un Stories a la espera de que sus fans le propogan ideas. Esto nos permite saber cómo va a ser la fiesta posterior a la ceremonia que los convertirá en marido y mujer.

Una fiesta en la que sus invitados podrán no solo bailar al ritmo de la música del dj, también se lo podrán pasar en grande acudiendo a los diferentes stands que va a haber. Y las ideas son muy buenas. Eso sí, todas ellas ya las hemos podido ver en otras bodas. ¿Habrá algún otro con el que sean más originales? Habrá que esperar unas semanas para comprobarlo.

Dos meses para el gran día

Quedan dos meses para el gran día y vamos conociendo poco a poco detalles de la boda. Hace unos días pudimos ser partícipes de cómo son las invitaciones. El diseño escogido por Chabelita Pantoja y Asraf Beno es multicultural y ha sido distribuido a los invitados más jóvenes por vía telefónica. Sin embargo, los más mayores también tendrán una carta física para conocer todos los detalles del que promete ser una de las bodas del año por excelencia. La que todavía no la tiene es su madre.

Los distintos compromisos profesionales y la época estival han hecho que madre e hija no puedan coincidir para darse este mensaje tan especial: "Todavía no se la he dado porque no está aquí y estoy esperando para poder dársela en persona", ha respondido.

Así son las invitaciones de su boda