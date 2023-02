Isa Pantoja revela el gran deseo de Isabel Pantoja: "Su sueño es irse a vivir a América"

Isabel Pantoja está saboreando las mieles de 'Enamórate', su gira en Estados Unidos. Un viaje que ha emprendido por motivos profesionales y que la ha hecho reencontrarse con su público en Miami. Allí ha ofrecido dos conciertos, con lleno total, en el 'James L. Knight Center Complex'. También se divierte, junto a su equipo, y retoma fuerzas para continuar su próxima parada: Nueva York, donde ofrecerá un concierto el 16 de febrero, antes de poner el broche de oro a su mini tour el 26 de este mes en San Juan, capital de Puerto Rico. La tonadillera vive momentos de gloria y su hija, Isa Pantoja, está encantada de verla tan bien. "La veo súper feliz con mucha energía y me siento feliz de que pueda salir y de que pierda ese miedo a salir", ha dicho en el plató de 'El programa de Ana Rosa'. Allí ha revelado que el gran sueño de su madre es empezar una nueva vida en el continente americano: "El sueño de mi madre es irse a vivir a América".

Para Isa Pantoja, lo mejor que le ha pasado a su madre en lo que llevamos de año es su gira americana. "Ella se sigue encerrando en Cantora. Y si sigue ahí, al final las preguntas van a seguir siendo las mismas. Todo eso la ha ido perjudicando y estar encerrada en Cantora no le ha beneficiado para nada". La joven cree que su madre "ha generado unos conflictos" familiares -haciendo alusión a su distanciamiento con su hijo Kiko- que han provocado que se encuentre siempre en el foco mediático. Ella lleva años rehyúendo de la prensa, ya que se niega a hablar de los graves problemas que la enfrentan con las personas de su propia familia.

"Ella no sale por miedo a que le pregunten", asegura la colaboradora

"Si ella sale le van a hacer preguntas incómodas... Sabéis la parte que cuentan las personas, pero no sabemos la parte que cuentan las personas. Ella no sale por miedo a que le pregunten", continuaba diciendo Isa en el programa que presenta Ana Rosa Quintana. Ahora que su madre está en territorio americano, ve que es el escenario propicio para ella, pues ni hay reporteros tras ella las 24 horas del día: "No veo prensa por ahí".

Para Isa, su madre "estuvo mucho temo en Cantora por el tema de mi abuela", pero ya no tiene nada que la ate a su finca de Medina Sidonia. "Ahora que ella no está, uno de sus sueños era irse a América y espero que se lo plantee", ha confesado. No tiene la menor duda de que poner distancia le vendría muy bien. Y aunque sigue sin dar su brazo a torcer con su hijo, ha explicado que lo tiene muy presente en sus pensamientos: "No se habla con mi hermano y sin embargo, siempre lo lleva".

"Con mi familia política estoy bien", dice Isa Pantoja sobre los padres de su prometido, Asraf Beno