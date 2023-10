Isa Pantoja vive una de las etapas más bonitas de su vida. Se acaba de casar con Asraf Beno, su pareja durante cinco años y después de tener que posponer su boda dos veces por causas ajenas a ambos. La primera, por culpa de la pandemia del covid-19. La otra, por las desavenencias con su familia, más específicamente, con su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera. En el trabajo continúa siendo una de las colaboradoras estrellas de las mañanas de Telecinco, ahora con 'Vamos a ver', presentado por Joaquín Prat. Su hijo Albertito sigue creciendo a marchas forzadas. Un niño feliz que llena de orgullo a la joven mamá. En cuanto a sus problemas familiares, siguen empañándole los días. Sin tregua. La última gran polémica tiene en el ojo del huracán la herencia "maldita" de Isabel Pantoja. Isa se ha plantado y toma una drástica decisión entorno a toda está gran controversia.

La complicada situación económica de la matriarca de los Pantoja

En enlace por todo lo alto de Isa Pantoja y Asraf Beno ha vuelto a reabrir viejas heridas que se creían extintas en el clan Pantoja. O, por lo menos, asumidas. Nada más lejos de la realidad. La sonada ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera al matrimonio de la pequeña de la familia resuena con fuerza al tiempo que se suceden las informaciones sobre la difícil situación económica que atraviesa la tonadillera. Hasta el punto que su primogénito ya busca una fórmula para desvincularse completamente de la herencia.

Los números financieros no acompañan a la madre de la también 'influencer'. A finales de septiembre, la artista sufría un nuevo revés por obra y gracia de la Agencia Tributaria que decidía retener su sueldo hasta que resuelva las deudas millonarias que tiene pendientes. Deudas que, solo por Cantora, su refugio gaditano que heredó tras la muerte de Paquirri, alcanzarían la friolera de algo más de 4 millones de euros. Es tal el agujero que caracteriza sus cuentas que cuando se enteró de la cantidad a la que asciende su déficit se desmayó, según contó Carmen Borrego. Esto en plenas instalaciones de Hacienda en Madrid.

Isa Pantoja se desvincula de la polémica entorno a la herencia de su madre

Su hija está cansada de este tema y así se lo ha hecho saber al mundo entero en pleno directo. Ha sido en el plató de 'Vamos a ver', coincidiendo con un momento en el que se debatía la difícil relación de Fernando Fernández Tapias con sus hijos mayores. El empresario fallecía el pasado miércoles 25 de octubre a los 84 años y llevaba los últimos dos sin hablarse con estos. Al acalorado debate, le ha seguido el tema de cómo se va a dividir su ingente herencia. Una charla que han aprovechado varios compañeros de Isa Pantoja para hacer una analogía entre la familia Fernández y la de los Pantoja.

"Lo mío no tiene nada que ver porque este señor acaba de fallecer y mi madre, gracias a Dios, está viva", les ha cortado en seco la colaboradora. Bibiana Fernández tomaba la palabra entonces y le decía: "Es que tu madre está viva y es joven. No entiendo la preocupación...". Isa Pantoja ha dejado claro entonces que para ella el tema de la herencia no es ninguna preocupación. "No, no, la preocupación que tiene Isabel Pantoja", ha querido matizar Bibiana. Joaquín Prat se metía el la conversación y le hablaba directamente a la 'influencer': "¿Sabes qué, Isa? A lo mejor os tiene que llevar a todos a pensar eso mismo. Como tu madre sigue viva, afortunadamente durante muchos años, que todo tiene una solución".

"En el fondo la herencia es lo de menos", ha confesado la hija de la tonadillera

La intervención extremadamente realista del presentador del formato ha hecho mella en la joven, que ha acabado sincerándose. "Por supuesto, lo veo y digo. En el fondo la herencia es lo de menos. Vale más una llamada o una visita", ha sentenciado Isa Pantoja. Una frase que, más que un dardo, ha sonado a una súplica. "Yo no he escuchado decir a mi madre que no quiere que estemos en su funeral. No me gusta hablar de eso. Menos si es mi madre", ha terminado diciendo la hermana de Kiko. Esto en relación a los rumores que apuntan a que su madre no querría que ninguno de sus hijos estuviera presente cuando llegue el día de su último adiós.