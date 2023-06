Isa Pantoja no puede más y ha dicho basta. La hija de la tonadillera se encuentra inmersa en la defensa de su novio, Asraf Beno, quien se encuentra participando en 'Supervivientes', concurso que ya ha entrado en la recta final. El concursante no ha vivido el reality como él esperaba, ya que siempre se ha sentido desplazado por parte de sus compañeros llegando a tener fuertes encontronazos con Manuel Cortés o Ginés Corregüela. Además, tras romper su amistad con Adara Molinero ha perdido parte del apoyo que tenía por sus seguidores y, por si fuera poco, ha comenzado a tener una campaña de desprestigio por los llamados "adaristas". El tema de apoyar a tu famoso favorito en un concurso a veces traspasa fronteras y se convierte en algo más personal.

Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Isa Pantoja, quien en las últimas semanas ha recibido un sinfín de graves mensajes a través de redes sociales por defender a Asraf Beno. Por este motivo, la joven influencer ha tomado la decisión de poner el asunto en manos de la justicia. Tomará medidas legales contra el acoso que está sufriendo en redes sociales. "Mil gracias por hacer capturas. En mis redes voy a hacerme eco de esto", comienza diciendo.

"No son todos los fans de Adara y creo que hay muchos que ni son fans ni nada y desprenden eso odio. Espero que los verdaderos fans condenen este tipo de cosas igual que hacemos nosotros cuando se meten con otro concursante. Pues evidentemente ir a sus casas a decirles que lo borren no podemos, pero denunciar públicamente y dar un paso adelante si", dice junto a varias fotografías en las que se puede leer algunos comentarios de la talla de "ojalá le vuelvan a abrir la cabeza a Asraf".

Isa Pantoja anuncia que tomará medidas legales en la recta final de 'Supervivientes'

Tras estudiarlo y ser consciente de lo grave que es la situación, Isa Pantoja ha anunciado que tomará medidas legales:" A partir de ahora voy a tomar medidas legales por los tweets que he ido recopilando esta semana hacia mi. En cuanto a Asraf tendrá que ser él quién actúe ante las calumnias que se han difundiendo por aquí. Ojo, en cosas denunciables, no en hacer críticas sobre un concurso", anuncia y aclara. "Mientras, voy a utilizar mis redes para exhibir todos los comentarios que he ido capturando. Yo ya he condenado venga de quien venga ese tipo de tweets. Repito vengan de quien vengan. ¿Y tú?", cuestiona.

Además, asegura que no únicamente va a denunciar a aquellas personas que escriben los tuits, sino que también todos aquellos que comparten el contenido o le dan a 'me gusta' son cómplices del daño que le están haciendo: "Vosotros marcando fav o haciendo rt sois iguales de partidarios que quienes escriben. Pues parece que callais cuando dicen cosas graves de otro, pero cuando es algo de vuestro concursante hasta me mencionáis, como si yo no hubiera expresado mi disgusto por esta manera tan fea de defender un reality. Hablo de gente concreta que escribe ese tuit, no del fandom. Sin más, espero que los verdaderos fans también alcen la voz como hacemos nosotros", ha sentenciado a través de un comunicado que ella misma ha compartido.