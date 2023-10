Vídeo: Europa Press

Isa Pantoja ha dado pistoletazo de salida a una nueva vida como casada. Aunque fue el 10 de octubre cuando la hija de Isabel Pantoja y Asraf Beno se casaron ante notario, no fue hasta el viernes, 13 de octubre, cuando formalizaron sus votos en la hacienda Al-Baraka y bajo la atenta mirada de (casi) todos sus seres queridos. Y es que, una de las grandes ausentes a la cita nupcial fue la tonadillera, de la que días después pudo saberse que había visitado un hospital por circunstancias que, por ahora, se desconocen.

Según reveló Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’, el lunes previo a la boda de su hija, Isabel Pantoja se desplazó hasta Córdoba para ser atendida en un centro médico de especialidades. Una visita de la que no quiso contar nada a sus más allegados, motivo por el que su hija ahora ha confirmado que no tenía ni idea de los planes de su madre: “No sé nada”, ha confesado la colaboradora televisiva. Unas palabras que dejan entrever que la relación maternofilial es prácticamente nula y que se ha enfriado aún más si cabe por la decisión de la intérprete de ‘Marinero de luces’ de no acompañar a Isa en uno de los días más importantes de su vida.

En los últimos meses, todas las miradas estuvieron posadas sobre la incógnita que giraba en torno a la asistencia de la artista a la boda de Isa Pantoja. Tanto su hija como sus seguidores tuvieron serias dudas sobre el asunto hasta el último momento, en el que la cantante declinó la invitación de la hermana de Kiko Rivera. Sin embargo, la viuda de Paquirri tenía previstos unos planes que nada tienen que ver con el enlace de la tertuliana con el exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’.

“Ella se fue el domingo anterior a la boda, salió de Cantora a mediodía porque el lunes tenía en Córdoba un ingreso hospitalario en un centro de especialidades, ha pasado toda la semana haciéndose pruebas médicas”, contaba el periodista mencionado en el programa de Telecinco. Pero su información no quedaba ahí, y seguía dando detalles sobre los motivos que llevaron a la sevillana a someterse a un reconocimiento médico: “Ella fue a un centro de especialidades público, de la Junta de Andalucía, y estuvo acompañada por una amiga. Sé que finalmente no la ingresaron, estuvo en Córdoba toda la semana esperando pruebas y regresó a Cantora el sábado”.

Pese a los datos otorgados, el comunicador quiso tranquilizar a la audiencia al asegurar que no se trataba de un tema que pudiera generar peligro en la salud de Isabel: “Estaba previsto, no fue de urgencia y estaba programado desde hace tiempo porque se estaba cuidando de algo que se tiene que cuidar, sé que estaba preocupada (…) No tiene nada que ver con lo del ojo”, zanjaba.

La felicidad de Isa Pantoja ante el portazo familiar de su madre

Por si fuera poco, y ante esta sorprendente visita hospitalaria, Pantoja ha preferido mantener su característico hermetismo y no hablar sobre el asunto con sus seres queridos: “A Anabel lleva sin cogerle el teléfono casi un mes. Nadie de la familia sabía dónde estaba Isabel, se fue sin su hermano porque quería pasar esta historia sola, solo con determinada gente (…) Hasta donde yo sé, Isabel Pantoja está bien”, finalizaba Rossi en el espacio televisivo de la cadena de Fuencarral.

Lo cierto es que los motivos que han llevado a la cantante a ausentarse de la boda de Isa Pantoja no parecen haber importado en absoluto a Isa Pantoja. Ni su decisión pudo empañar la ceremonia nupcial de la hermana de Kiko Rivera y Asraf Beno, la cual contó con Jorge Javier Vázquez como padrino y los discursos de Anabel Pantoja o Dulce, entre otros.

En las últimas horas, Isa ha dejado constancia en sus redes sociales de la felicidad que siente por haberse unido a través del matrimonio con el modelo. Y es que, aunque su relación ha estado marcada por los altibajos y por la desconfianza de su entorno más cercano, finalmente ambos han sabido anteponerse a las circunstancias y poner el broche de oro a su historia de amor en el altar.