Isa Pantoja cree que su madre ha desvalijado la casa de Fuengirola para vender todo en Wallapop

Isabel Pantoja ha tomado una drástica decisión al vender su ático de Málaga. La tonadillera no se solo se ha llevado sus enseres y objetos personales del enclave, sino también parte del mobiliario que el comprador pensaba que estaba incluido. Un movimiento que apunta a ser consecuencia de la deuda con la Agencia Tributaria que posee, la cual espera ir solventando poco a poco. Así lo considera también su hija, Isa Pantoja.

La joven ha hablado sobre el asunto en ‘Vamos a ver’. Un momento en el que ha querido dejar claro su apoyo hacia su progenitora: “Sobre todo íbamos en verano. Me da mucha pena porque yo de mayor sí que iba y le pedía las llaves para poder pasar allí unos días. He pasado muy buenos fines de semana allí, pero ante la necesidad de pagar unas deudas, veo genial que se desprenda de esas viviendas”, ha comenzado indicando la hija de Isabel Pantoja.

Si algo tiene claro Isa Pantoja, es que la prioridad de la tonadillera es solventar su situación con Hacienda: "Yo te digo una cosa. Al final hay que recaudar por todos lados y esos pisos estaban ahí sin que vayamos nosotros. Estas casas yo pensaba que las podía alquilar, porque realmente no vamos… Menos algún finde, estas casas podía disfrutarlas o venderlas porque no las utiliza”, ha continuado.

Sin embargo, las palabras de Isa no han quedado ahí. La hija de la intérprete de ‘Marinero de luces’ considera que su madre, además de ganar los 275 mil euros por la venta del ático, querría ganar más dinero al poner a disposición de los usuarios parte de los enseres en Wallapop. Para ello se ha llevado consigo el lavabo, las puertas y hasta las bisagras, teniendo previsto darlas una segunda vida con quien esté dispuesto a pagar el precio que estipule por ellas.

Por ahora, SEMANA no ha podido localizar en Wallapop estos bienes, aunque si algo tiene claro la hija de Isabel Pantoja es que su madre no tiene intención de quedárselos. La tonadillera está plenamente centrada en saldar cuentas con la Agencia Tributaria y poder así dar pistoletazo de salida a una nueva etapa en su vida en la que no arrastre ningún tipo de deuda.

El gesto que distancia aún más a Isa Pantoja de su madre

Por su parte, y pese a defender contra viento y marea a su madre, Isa Pantoja se ha mostrado un poco dolida por el gesto que no ha tenido la cantante en Navidad. La colaboradora ha revelado que ha pasado estas fechas tan señaladas en compañía de su hijo y de su marido pero que, un año más, no ha recibido ningún mensaje por parte de su progenitora. Algo que prefiere tomarse con humor al alegar que no “piensa saltar la valla de Cantora nunca más”: “Yo la quiero mucho porque es mi madre, pero yo ya no voy a llamarla”, ha asegurado.