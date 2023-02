Isa Pantoja explica el verdadero motivo de su ausencia en redes sociales

Hace unos días que Isa Pantoja no está tan presente en las redes sociales como acostumbra habitualmente. La hija de la tonadillera está centrada en otros asuntos que ahora cobran mayor importancia. Ha sido la joven quien ha explicado el principal motivo de su ausencia después del interés que ha provocado el asunto entre sus seguidores.

"No sabéis el estrés que tengo esta semana", ha reconocido Isa Pantoja en su cuenta de Instagram. Acto seguido añadía que tan solo le quedan ocho días para los exámenes. Y es que continúa inmersa en su carrera de Derecho. Así que está hincando los codos y dejando a un lado el móvil. "Estoy apretando hasta el último momento. He hecho el primer repaso de todo el temario y quiero que me dé tiempo a hacer dos o tres. Yo estudio también con tarjetitas en las que hago resúmenes y aún no las tengo hechas. Por eso no estoy mucho por aquí. A partir de la próxima semana estaré totalmente libre". La hija de Isabel Pantoja comenzó en la universidad en el año 2020 y actualmente está en tercero, tan solo le queda un curso para terminar el grado en Derecho. "Vamos, que yo puedo", añadía como mensaje de ánimo.

Isa Pantoja ha confirmado que no quiere ejercer de abogada

Terminar su estudios universitarios es una de las principales metas que se ha marcado Isa Pantoja. Aunque en el pasado sí que ha barajado trabajar como abogada, durante su última entrevista en televisión, que tuvo lugar en el 'Deluxe', rechazó esta opción. "Gano más dinero en televisión", aseguraba. La joven continúa siendo colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', pero ha reconocido en reiteradas ocasiones que desea acabar lo estudios como una posible alternativa profesional. Sabe que la televisión es una opción, pero no quiere que sea la única. Siempre ha sido buena estudiante, pero se quedó embarazada con 17 años de su único hijo, Albertito, por lo que relegó a un segundo plano sus estudios.

Durante su reciente entrevista en televisión también confesó cómo lleva su prometido, Asraf Beno, su paso por la universidad. "Asraf lo lleva muy bien y me apoya desde el primer momento. Él quiere estudiar también, pero si hay proyecto de televisión pues primará lo económico".