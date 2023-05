Isa Pantoja explica el motivo de peso de su ausencia en la fiesta de Ana Rosa Quintana

Este viernes, 26 de mayo, Ana Rosa Quintana reunió a todos los suyos para celebrar la fiesta de verano de su productora, Unicorn. Hasta el restaurante elegido, pudimos ver desfilar a numerosos rostros conocidos como Joaquín Prat, Alessandro Lequio o Alejandra Rubio. Sin embargo, destacó la ausencia de Isa Pantoja, colaboradora habitual de los programas presentados por la veterana presentadora. A este respecto, la hija de Isabel Pantoja ha explicado el motivo de peso por el cual no pudo estar presente en la celebración.

Isa Pantoja ha afirmado que no pudo ir a la fiesta de la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn, por encontrarse en el Puerto de Santa María con su hijo, el pequeño Alberto. La joven tuvo que hacer algunas modificaciones en su semana por acudir a los debates de 'Supervivientes' y eso le impidió poder estar este fin de semana en la capital española. "Fue la fiesta de mi productora, estoy viendo las historias de mis compañeros y me da envidia porque yo en principio iba a ir, avisé que iba a ir. Este fin de semana me he tenido que quedar con Alberto porque hice unos cambios para estar en los debates de 'Supervivientes' y eso ha hecho que mueva muchas cosas de mi semana y no he podido. Si hubiera sido la semana que viene sí podría haber ido, pero me da mucha pena, veo que se lo han pasado súper bien", admitía a través de sus redes sociales.

En las últimas horas, la hija de la tonadillera se está viendo en el punto de mira a raíz de los últimos movimientos de su pareja, Asraf Beno, en 'Supervivientes'. En concreto, la enemistad del modelo con Adara Molinero está provocando un torrente de comentarios negativos hacia él en la opinión pública y la joven trata de defenderlo con todas sus armas. A todo esto se le unen los preparativos para su boda pues tienen previsto pasar por el altar el próximo mes de septiembre, aunque no hay una fecha concreta. Todo dependerá de cuando regrese el maniquí a España. Por el momento, hay dos fechas reservadas y dos sitios.

Lo que Isa Pantoja tiene claro de su boda

Isa Pantoja llevará hasta un total de tres vestidos de novia. Dos de ellos ya los tiene decidido mientras que el último le está dando un auténtico quebradero de cabeza. "Sabéis que yo me iba a casar en Marruecos pero al final no por cuestiones de covid no he podido pero sí que quiero que tenga toques árabes. Me faltan demasiados consejos y tengo que esperar a que venga Asraf, por lo que ese no tengo ni idea de cómo va a salir", llegó a comentar la joven.

La colaboradora de televisión también confesaba también que le gusta mucho el vestido de novia de su madre, cuando se dio el 'sí, quiero' con Paquirri en abril de 1983 en Sevilla pero asegura que "no voy a utilizar ese vestido, voy hacer otro inspirado". Además, ha dado algunas claves sobre cómo será el diseño: "Me gusta el escote bardot, el corte sencillo, que ella lo tenía bastante sencillo. Pero luego pensándolo bien creo que en septiembre no va a hacer tanto frío y yo soy más baja que ella. Si es de manga larga y súper tapado... creo que no me voy a sentir cómoda".