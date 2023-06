Isabel Pantoja continúa inmersa en sus próximos conciertos y la gira que iniciará a finales de verano por España. Mientras todo esto sucedía, sufría una enfermedad infecciosa en su ojo izquierdo. Era algo de lo que preocuparse ya que casi le provoca la pérdida de la visión. Un problema que arrastra desde el inicio de su gira americana este mismo año. Sus constantes visitas a Córdoba estarían, de hecho, relacionadas con el tratamiento al que se está sometiendo para su recuperación. 'El programa de Ana Rosa' retomó la información que adelantaron hace unos días con su hija Isa Pantoja presente en el plató. Allí se sintió sorprendida porque apuntaran a una dificultad tan grave. De hecho, se enteraba por la televisión de que esto podría ser así ante la sorpresa de todos sus compañeros, que se preguntaban si no hablaban con frecuencia.

"No sé si no lo ha dicho por no preocuparme o porque realmente no es tan grave"

Su versión es completamente distinta. Ha podido, de hecho, hablar con su madre no hace mucho del tema y no tiene esa percepción. "Sí, me enteré por la prensa del tema médicos. No me ha comentado que sea algo tan grave como para perder la visión", reconoce ante sus compañeros de Telecinco. Ni ella, ni nadie de su entorno más cercano así lo entienden. "Lo del problema de la gira nadie...nadie me ha dicho nada, he estado hablando con Anabel también y los demás tampoco me han dicho eso", desveló.

Para Isa Pantoja es normal que su madre salga para temas médicos de Cantora, no es algo que le pilla de imprevisto. Solo sale de su finca para este tipo de cosas importantes. En el supuesto de que fuera cierta la gravedad de la infección, solo encuentra una explicación para que no la hagan partícipe. "No sé si no es por no preocuparme o porque realmente no es tan grave. A mí no me llega que sea para tanto lo que se ha dicho", intenta tranquilizar ante el asunto.

"Estuvo a punto de suspender la gira americana"

La infección de ojo que sufrió Isabel Pantoja ya estaría prácticamente controlada. Era Antonio Rossi el que expuso que comenzó a darse cuenta la tonadillera de que sucedía algo antes de su gira por América. "Empezó como rojez hasta que el dolor fue insoportable, estuvo a punto de suspender la gira. Se ha estado tratando en Córdoba", desveló. La preocupación crecía porque en el escenario le dificultaba mucho la interpretación de sus temas: "No podía mover mucho la cabeza, ni bailar, ni hacer movimientos bruscos". Gracias a esas visitas a una amiga oftalmóloga que controla su tratamiento, "Isabel Pantoja está recuperada al 80%". Mientras tanto está centrada en sus próximas fechas confirmadas.

La primera y grande de ellas llegará el 26 de agosto con su actuación en el Gran Canaria Arena. Entre medias es posible que tenga una celebración muy esperada, la de la boda de su hija Isa Pantoja con Asraf Beno. Con el regreso del modelo de 'Supervivientes' y el fin del reality ya están ambos para continuar con la organización del mismo. En su papel como defensora ya avanzó que tenían pensado, después de haberla puesto, celebrar la boda en Madrid y, previsiblemente, en el mes de septiembre. Una cita a la que espera que sí asista su madre, entre otros invitados que ahora tendrán que definir. No lo hará su hermano Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales, ellos mismos aceptan que la situación que atraviesa la relación de los hermanos no es la idónea como para hacer acto de presencia.