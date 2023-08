Isa Pantoja enseña cómo es la invitación de su boda con Asraf Beno

Apenas quedan dos meses para que Isa Pantoja y Asraf Beno se den el "sí, quiero". Es por ello que la pareja ya tiene una gran parte de detalles a punto de cara a su gran día, entre los que está su invitación de boda. La colaboradora de ‘El programa del verano’ no ha querido dejar pasar la oportunidad de reaparecer en pantalla para mostrar con orgullo cómo ha sido el mensaje que ha enviado a las personas que quiere que estén presentes en su llegada al altar.

El diseño escogido por el exconcursante de ‘Supervivientes’ y la hija de Isabel Pantoja es multicultural y ha sido distribuido a los invitados más jóvenes por vía telefónica. Sin embargo, los más mayores también tendrán una carta física para conocer todos los detalles del que promete ser una de las bodas del año por excelencia.

Visiblemente orgullosa, Isa Pantoja ha mostrado a cámara el resultado de su invitación nupcial, la cual cuenta con un bonito gesto hacia la familia de su prometido. Sin embargo, la tertuliana ha admitido estar un poco triste porque "una parte de su familia no pueda estar" en una de las jornadas más felices de su vida: "Espero que venga mi madre porque son momentos en la vida muy especiales", comentaba, dejando entrever que una de sus mayores ilusiones sería que la tonadillera la acompañe mientras viste de blanco.

No obstante, por ahora Isabel Pantoja no tiene entre sus manos la invitación de la boda de su hija. Los distintos compromisos profesionales y la época estival han hecho que madre e hija no puedan coincidir para darse este mensaje tan especial: "Todavía no se la he dado porque no está aquí y estoy esperando para poder dársela en persona", ha respondido.

Las grandes ausencias de la boda de Isa Pantoja

Pero, si algo tiene claro la colaboradora es a quién no quiere invitar. Del clan Pantoja, Isa solo ha contado con su progenitora y con su prima Anabel, dejando así fuera de la lista a otros rostros conocidos como Kiko Rivera e Irene Rosales, con quienes no goza de una muy buena relación desde hace ya varios meses.

Sea como fuere, Pantoja no solo tiene entre sus manos las invitaciones de su boda, sino también el primer vestido de novia. Aún así, todavía le falta una segunda opción que tiene que seguir meditando: "El de la ceremonia es muy sencillo, pero el otro todavía no lo tengo", ha adelantado en el espacio televisivo de las mañanas de Telecinco.