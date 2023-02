Isa Pantoja: el nuevo quebradero de cabeza al que tiene que hacer frente

Isa Pantoja lleva tiempo sin tener relación con su hermano, Kiko Rivera. En el plató de su programa ha tenido que tratar en más de una ocasión las polémicas que protagoniza su hermano, pero también en qué punto está su relación con él. Ahora que se ha conocido la lista negra de Mediaset, en la que se veta a algunos rostros conocidos, la hija de Isabel Pantoja tendrá que tener en cuenta algo muy importante: no podrá hablar del dj en ninguno de los espacios que pise dentro de las instalaciones de Telecinco.

Podrá seguir tratando temas relacionados con su madre, con su prima, Anabel Pantoja, o su tío, Agustín Pantoja, pero no podrá hacer lo mismo con su hermano. Esto hace que tenga que pensar dos veces qué decir, ya que últimamente en algún momento tiene que tratar algún tema relación con el dj. De hecho, no hace mucho, Isa Pantoja habló de su hermano como "una persona despreciable", lo que demostraba que hablar de él solo le trae disgustos. Parece que lo mejor que le podía pasar es no tener que hablar de él, aunque supondrá un quebradero de cabeza hacerlo, ya que forma parte de su vida aunque estén atravesando una crisis.

Ahora tendrá que tener cuidado para no hablar de él en Telecinco

Eso sí, ya no siente dolor por el punto en el que se encuentra su relación con su hermano, había pasando del dolor al enfado. "Son una serie de cosas que no se arrepiente de hacerlas. No tiene que pasar nada para que no le perdone, ¿no os dais cuenta de que lo que vende es una mentira?", se preguntaba la joven. Le animó, también, a hacer un examen de conciencia: "Tiene que hacer examen de conciencia, pero no se arrepiente. Estoy indignada. El dolor se me ha pasado. Me humilla con el tema del dinero. No vayas con esa chulería porque no vas a llegar a ningún sitio. Te vas a quedar solo", terminaba declarando.

Una decisión de lo más drástica

El grupo de Fuencarral ha tomado la determinación de que ciertos nombres no aparezcan más en sus escaleta. Se trata de una completa "lista negra" llena de nombres con peso específico en el mundo del corazón que, a partir de ahora, pasarán a ser vetados por los programas de al cadena. En esta lista de prohibiciones estarían en total unos 13 rostros bien conocidos: Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David Flores, Rocío Flores, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila Ortega, José Fernando Ortega, José Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano, Kiko Rivera y Bárbara Rey.

Según adelanta el diario 'La Razón', trabajadores de la empresa audiovisual aseguran que "han puesto varios carteles con nombres de gente que está vetada". Esto supondría que "no podemos ni hablar de ellos, y tampoco pueden salir en los vídeos". La mayoría de los nombres prohibidos son, curiosamente, los mismos personajes que tanto han dado que hablar a los principales programas de la cadena que se cuentan con segmentos de corazón.

La orden para comenzar a aplicar estos vetos ya estaría en marcha y comenzaría a generar problemas desde este mismo viernes. 'El Mundo' confirma que el proceso se ha iniciado, incluyendo un margen, un pequeño "período de gracia". Permitiría así que se adapten los contenidos en cuanto se pueda y la actualidad lo permita. Sería tal la dificultad a la que se enfrentarían que habría equipos totalmente desbordados. Se plantea la difícil situación de tener que usar un vídeo cualquiera y que, solo por el hecho de que salgan los del listado, aunque sea de fondo, haya que desecharlo y buscar otro. Tarea sin duda casi titánica pues las interrelaciones de historias de todos estos personajes con otros del mismo universo televisivo lo complican.