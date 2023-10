Isa Pantoja vivirá una de las citas más importantes de su vida el próximo viernes 13 de octubre. Será cuando celebre su unión por todo lo alto con Asraf Beno, su principal apoyo durante estos últimos cinco años. El recién estrenado matrimonio ya se dio el 'sí, quiero' el pasado martes 10 de octubre. Fue durante una íntima ceremonia civil a la que no asistió nadie de la familia directa de la hija de Isabel Pantoja. Al margen de las sonadas ausencias, este jueves se han dado a conocer detalles sobre el vestido de boda que llevará la también 'influencer' en su esperada fiesta.

Se descubre el secreto mejor guardado de la boda de Isa Pantoja

Uno de los secretos mejor guardados de cualquier novia ha quedado al descubierto. Y no porque la protagonista haya desvelado absolutamente nada al respecto. No, por lo menos, nada sustancial. Isa Pantoja ha sido muy cautelosa durante todo este tiempo a la hora de proteger su vestido de novia. Hasta ahora. Ha sido en el programa 'Fiesta' de Telecinco donde se han desvelado las claves del atuendo que lucirá la pequeña del clan Pantoja.

"No os vayáis a esperar una novia moderna, sino una clásica. Le pega muchísimo algo muy clásico", ha relatado Alexia Rivas. Cabe resaltar que la colaboradora estuvo presente durante la primera prueba de vestuario a la que se sometió Isa para su enlace. Unas afirmaciones que Aurelio Manzano ha corroborado: "Es muy clásico, sí". Pero el colaborador ha seguido tirando del hilo ante la incredulidad de todos sus compañeros de plató. Incluso, la de Alexia Rivas, que le amonestaba por dar demasiados detalles.

"Le estás destripando el vestido a Isa", ha sentenciado Alexia Rivas, invitada de la boda

"El vestido de Isa Pantoja lleva mangas. La espalda al aire. No tiene volumen. No tiene lentejuelas. No tiene bordados. Es clásico. Y, sin ser absolutamente cerrado, es bien tapadito en la parte de el pecho", continuaba relatando Aurelio. “Le estás destripando el vestido”, le regañaba Alexia, dejando entrever su disconformidad con su compañero. Pero ahí no ha quedado todo y Aurelio daba el último apunte: "Lleva velo", ha sentenciado.

Habrá que esperar hasta el viernes 13 para confirmar si, efectivamente, Aurelio ha dado en el clavo con sus informaciones. Sea como fuere, lo cierto es que Isa Pantoja, por fin, va a poder celebrar su esperada boda con Asraf. Para la pareja no ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Muy a su pesar, la joven de 27 años no contará con la presencia de Isabel Pantoja ni de Kiko Rivera. Unas ausencias que han 'mosqueado' a la propia Ana Rosa Quintana, exjefa de Isa Pantoja. "Es imperdonable", se pronunciaba la presentadora sobre la no asistencia de la madre y el hermano de la novia.