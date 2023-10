Isa Pantoja desvela, por fin, el destino de su luna de miel con Asraf

El 13 de octubre fue uno de los días más especiales y bonitos para Isa Pantoja y Asraf Beno. La pareja se dio el "sí, quiero" ante la atenta mirada de los suyos en una romántica boda celebrada en la exclusiva hacienda Al-Baraka. Todo salió a la perfección, a pesar de la gran ausencia de Isabel Pantoja. Ahora, los recién casados ya disfrutan de su esperada luna de miel, aunque al principio tuvieran un contratiempo que les ha obligado a cambiar el destino. Ha sido la colaboradora de televisión la que ha desvelado, por fin, a qué país han puesto rumbo.

Isa Pantoja y Asraf Beno se van de safari por Kenia "para ver naturaleza en estado puro". Después de una larga travesía, con escala en París, los recién casados se encuentran en Nairobi disfrutando de su esperada luna de miel. Aunque tan solo llevan unas horas, lo cierto es que parece que les está encantando todo lo que están viendo. Era la propia hija de la tonadillera la que explicaba que el viaje había sido muy cansado por todas las horas que habían pasado en aeropuertos y aviones, aunque lo poco que habían visto de la ciudad les había fascinado. Nada más llegar a su destino, la pareja cenó en el hotel y se acostaron para recargar las pilas y poder enfrentarse a su primera excursión. De la misma forma, la colaboradora de televisión está contenta porque tan solo tiene una hora de diferencia con respecto a España, algo que le va a venir muy bien a la hora de comunicarse con su hijo Alberto.

Este viaje de novios empezó empañado por un contratiempo. En un principio, Isa Pantoja y Asraf Beno tenían cerrado viajar a Jordania para su luna de miel. Sin embargo, debido al conflicto entre Israel y Palestina, la agencia de viaje se lo desaconsejó. Entre sus ideas también estaba escaparse a Vietnam. Finalmente, han optado por hacer un safari, al igual que Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Después, también se irán unos días a la playa.

El gran pesar de Isa Pantoja en su luna de miel con Asraf Beno

Aunque están siendo unos días muy especiales para ellos, Isa Pantoja tiene la cabeza en El Puerto de Santa María. La joven tiene un gran pesar por no haberse podido llevar a su hijo Alberto con ellos al viaje de novios. Ella misma explicaba que siempre se iba de viaje con ellos porque es su forma de enseñarle al joven una manera diferente de conocer mundo y otras culturas. Sin embargo, en esta ocasión no ha podido ser porque no quería que se perdiera muchos días de colegio. "Es importante que los niños, independientemente de que estudien la historia de un país, o algún hecho histórico, pues que ellos mismos luego averigüen qué hay más allá. Me encuentro muy rara. Para nosotros la luna de miel es con Alberto. Me encanta que lo tengamos en nuestros planes porque él está en nuestro día a día, pero desgraciadamente tiene cole y hay que ser responsable", llegó a contar.

Isa Pantoja, muy feliz con su boda soñada

Isa Pantoja está feliz y orgullosa por cómo ha salido todo. Es tal el orgullo que no ha dudado en enseñar algunas de las fotos del gran día. "Y SUCEDIÓ. 13.10.23 Qué bonito día y qué bonito teneros a todos los que nos acompañasteis", escribía emocionada hace unos días y compartía algunas imágenes de su gran día. La polémica también estuvo servida. Se reveló que Aneth fue expulsada del enlace y la examiga de la joven negó los hechos. No obstante, la hija de la tonadillera no ha querido pronunciarse al respecto y tan solo hemos conocido la versión de su ¿examiga? ""Fue mi decisión no ver casarse a mi amiga. Estoy dolida, rota, cómo se me va a ocurrir exponer a gente que yo quiere. Es mi amiga, confío tanto en ella y las cosas que hemos vivido juntas. Me duelen muchas cosas que ha dejado que pasen. Estoy segura que no ha sido ella. En algún momento nos sentaremos tranquilas, hay mucha gente que la calienta", llegó a contar.