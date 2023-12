Isabel Pantoja vuelve a estar en el foco mediático. Ha sido Fran Rivera el que la ha vuelto a colocar en la palestra cuando atacó duramente a la tonadillera este viernes en el plató de '¡De viernes!'. El torero se sentó en televisión para hablar sobre las adicciones de su madre, Carmen Ordóñez, la relación con sus hermanos o su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, pero la que ha salido más mal parada ha sido Isabel Pantoja. Es por eso que su hija, Isa Pantoja, también presente en el programa, ha querido desvelar cuál es la verdadera relación que tiene con su madre.

Madre e hija no se hablan desde mayo de este año

La hija de la cantante ya contó la semana pasada que su madre le ocultó que su madre biológica estaba viva. "Mi madre me dijo que mis padres estaban muertos", confesó. Yo tenía siete años y una niña en el colegio británico al que iba en Marbella me dijo que era adoptada. Yo ni siquiera sabía qué era eso", recordó con lágrimas en los ojos. Esta semana, sin embargo, se ha querido centrar en el presente, y lo cierto es que su relación actual es prácticamente inexistente.

Al parecer, la última vez que madre e hija hablaron fue por teléfono; ni tan siquiera se vieron en persona. Pero lo más preocupante es la fecha de esa conversación: mayo de este año. A Isa Pi lo que más le duele es que eso significa que tampoco se ha comunicado con su hijo Albertito: "Me da pena que no disfrute de sus nietos, en ese caso de Alberto, pero él ve la otra parte de la familia". Es por eso que la intérprete de 'Ahora estoy mejor' ha confesado, apenada, que "ahora mismo no" hay ninguna relación con Isabel Pantoja.

A pesar de todo, Isa Pantoja reconoce que no le guarda ningún tipo de rencor

Si no se hablan desde mayo, eso quiere decir que tampoco hubo ningún tipo de interacción en la boda de la benjamina de la familia con Asraf Beno. Isabel Pantoja no acudió al enlace de su hija, a pesar de que la colaboradora había dejado entrever que existía la posibilidad de que sí se presentase; no obstante, Isa estaba mintiendo por su madre: "Solo he mentido una vez por mi madre cuando dije que tenía relación con mi madre y con Albertito porque consideraba que era mi responsabilidad como hija quitarle lo máximo de importancia posible a mi madre todo este tema", ha confesado.

A pesar de todo, la hija de la tonadillera no le guarda ningún tipo de rencor; es más, está totalmente agradecida de que la artista la adoptase y considera que es "un gran acto de amor": "Nunca ha habido diferencia entre Kiko y yo". Solamente ha reconocido que su único error ha sido sobreprotegerla: "Su error para mi ha sido sobreprotegerme pensando que era por mi bien cuando no me ha hecho bien". Algo que empezó cuando decidió irse a vivir con el padre de su hijo, Alberto.

Isa Pi contesta a Fran Rivera

"La relación empieza a ir mal cuando decido irme con Alberto a vivir. Empieza a distanciarse la cosa y a partir de ahí, de ella no he hablado mal. Más con el resto de personas que con ella. Creo que hay muchas cosas que me podía haber evitado para no hacerle daño aunque no me arrepiento de nada porque el tiempo me ha dado la razón", ha finalizado Isa Pantoja.

Pero eso no es todo. La hija de Isabel Pantoja también ha contestado a las duras declaraciones que hizo Fran Rivera sobre la tonadillera: "La señora esta que se casó con mi padre no es buena gente. No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera". Aunque no ha querido mojarse del todo, ha reconocido que objetiva no puede ser porque se está hablando de su madre: "Siempre he escuchado anécdotas de ellos cuando eran pequeños con cariño. Creo que tiene buenos recuerdos de cuando era pequeño, pero con los años él habrá visto cosas, habrá tenido sus propias experiencias y es su derecho que sienta eso".