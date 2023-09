Isa Pantoja deja caer que su madre NO asistirá a su boda

En su reaparición en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, la hija de Isabel Pantoja ha dejado entrever que su progenitora no estará en su gran día.

Unas semanas antes de su boda, Isa Pantoja ha reaparecido en el desfile de Hannibal Laguna. La colaboradora se ha dejado ver, junto a su futuro marido, en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y ha respondido a algunas cuestiones sobre su gran día, como por ejemplo, la asistencia de su madre. En un primer momento, la joven ha aclarado que le gustaría que fuesen “una persona o dos más”, entre las que está su madre. No obstante, si algo tiene claro es que quienes no quiere que estén son Kiko Rivera, Alma Cortés o Raquel Bollo. ¡Dale al play para no perderte las declaraciones de la hija de Isabel Pantoja!

Vídeo: Europa Press