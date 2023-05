Mientras que todos los ojos están puestos en la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, son muchas novias las que están inmersas en sus preparativos. Entre ellas, Isa Pantoja. La colaboradora de televisión tiene previsto casarse el próximo mes de septiembre, aunque todavía no tiene la fecha decidida debido a que Asraf Beno continúa en Honduras participando en 'Supervivientes'. Además, las últimas informaciones apuntan a que el concurso se va a alargar más de lo previsto y no será hasta finales del próximo mes de junio cuando hagan las maletas para regresar a España. Mientras tanto, la hija de Isabel Pantoja continúa preparando su gran día.

Después de todo el revuelo causado con el vestido de novia de Tamara Falcó, 'El programa de AR' le ha preparado hasta un total de cuatro diseños ideales para inspirarse de cara a su enlace con el diseñador de coches. Además, contaban con la presencia de Isa Pantoja en el plató, quien también está preparando el 'sí, quiero'. La hija de la tonadillera ha confirmado que su boda será el próximo mes de septiembre pero que tiene "dos fechas reservadas y dos sitios" porque todo dependerá de cuándo sea el regreso de Asraf y del tiempo que tengan para ultimar los preparativos.

Isa Pantoja llevará tres vestidos el día de su boda

Isa Pantoja ha adelantado algunos detalles de su vestido de novia. Bueno, de sus vestidos de novia. La colaboradora de televisión llevará hasta un total de tres diseños diferentes. Asegura que los dos primeros ya están más o menos decididos, mientras que el tercer vestido es el que le está dando más quebradero de cabeza. "El primero y el segundo lo tengo súper claro y el tercero no. Sabéis que yo me iba a casar en Marruecos pero al final no por cuestiones de covid no he podido pero sí que quiero que tenga toques árabes. Me faltan demasiados consejos y tengo que esperar a que venga Asraf, por lo que ese no tengo ni idea de cómo va a salir", ha confesado.

A pesar de que Isa Pantoja asegura estar nerviosa por el poco tiempo que queda de cara a su boda, su madre le ha dado un consejo de cara a los preparativos. "Mi madre me ha dicho que lo preparó en un mes, así que que no me preocupe porque ella lo preparó sola en un mes", ha confesado la colaboradora. Además, ha revelado que si su madre quiere, le puede acompañar en la prueba de vestido: "Gracias a Dios también existen las videollamadas que me puede ver, como si estuviera conmigo".

Quiere un vestido inspirado en el de novia de su madre

La colaboradora de televisión también ha confesado que le gusta mucho el vestido de novia de su madre, cuando se dio el 'sí, quiero' con Paquirri en abril de 1983 en Sevilla pero asegura que "no voy a utilizar ese vestido, voy hacer otro inspirado". Además, ha dado algunas claves sobre cómo será el diseño: "Me gusta el escote bardot, el corte sencillo, que ella lo tenía bastante sencillo. Pero luego pensándolo bien creo que en septiembre no va a hacer tanto frío y yo soy más baja que ella. Si es de manga larga y súper tapado... creo que no me voy a sentir cómoda".