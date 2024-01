Isa Pantoja confiesa cómo le ha sentado la participación de Asraf en 'GH Dúo'

"En un principio no me hacia a la idea de que al poco tiempo de casarme íbamos a vivir esto de nuevo", confiesa Isa Pantoja, y es que su marido, Asraf Beno, se ha convertido en uno de los concursantes oficiales de 'GH Dúo', una aventura que, si le va bien, podría durar varios meses. Así que a los recién casados les toca volver a separarse, como ya ocurrió con el paso de Asraf por 'Supervivientes', por eso a la pequeña del clan Pantoja le ha costado tanto separarse de nuevo: "Aunque en un principio no me hacia a la idea de que al poco tiempo de casarme íbamos a vivir esto de nuevo, ahora ya con la de idea hecha, estoy expectante por verte disfrutar al cien por cien de esta experiencia. Me trae muchos recuerdos verte en el mismo sitio donde nos conocimos hace cinco años", escribe en sus redes sociales.

Ha aprovechado, además, para desearle toda la suerte del mundo y que "disfrute" mucho. Ella, desde luego, lo seguirá y apoyará ante todo y, como ocurría en 'Supervivientes', será, pase lo que pase, su ganador. Él, por su parte, ha confesado que "vengo con muchísima ilusión y con ganas de vivirlo al 100% y poner el corazón de nuevo en un reality que tanto me ha dado".

Eso sí, su entrada al concurso rompe una pequeña promesa que le hizo a Isa tras salir del 'reality' de supervivencia. Poco después de su llegada a España, la joven compartía una tierna imagen de ambos juntos de nuevo agradeciendo el apoyo recibido en los cuatro meses que habían estado separados y él no dudaba en prometerle: "No volveré a separarme de ti nunca jamás".

Se casaron por todo lo alto el 13 de octubre

Días antes de su gran 'sí, quiero' ante familiares y amigos, Isa y Asraf sellaban su amor ante un juzgado del madrileño municipio de Fuenlabrada después de más de 2 años prometidos. Y es que la pandemia y los problemas en la familia Pantoja atrasaron inevitablemente el enlace. Superados algunos de esos baches, la pareja oficializaba el 10 de octubre su unión ante notario, en una ceremonia muy especial, acompañados de únicamente dos de sus personas de su máxima confianza. Por un lado, la madre de Asraf y, por otro, Sonia, amiga y representante de la hermana de Kiko Rivera.

Después de cinco años de noviazgo y tres días después de oficializarlo, reunían a sus familiares y amigos en una boda en la exclusiva finca Al-Baraka, situada entre los municipios sevillanos de Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas. Una boda llena de rostros VIP y con Jorge Javier Vázquez como padrino de la novia. Eso sí, ni rastro de Isabel Pantoja ni Kiko Rivera.

Asraf Beno se emociona al recordar su relación con Isa en 'GH Dúo'

Visiblemente emocionado por la oportunidad, Asraf Beno reaparecía en pantalla con los ojos vidriosos. Fue en 2018 cuando el modelo se convirtió en uno de los participantes de ‘Gran Hermano VIP’, programa en el que coincidió con Isa Pantoja. Allí fue donde surgió una llama del amor entre ellos que ha ido in crescendo con el paso del tiempo, hasta el punto de darse el “sí, quiero”.

Como no podía ser de otra manera, el marido de Isa Pantoja no ha podido evitar que las lágrimas cayeran sobre sus ojos al recordar “al amor de su vida”. Y es que, nada más entrar al confesionario de ‘GH VIP’, Asraf ha echado la vista atrás para rememorar todos los momentos que vivió en esas cuatro paredes hace casi seis años.