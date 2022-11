Este martes es un día muy especial para Isa Pantoja, que cumple 27 años. Lo hace en un momento muy calmado de su vida, a pesar de todas las polémicas familiares en las que se ha visto envuelta y tras el susto de salud de su hermano, Kiko Rivera. La colaboradora de televisión ha acudido a un conocido local de Madrid para celebrar su gran día junto a un círculo muy íntimo de invitados, entre los que se encuentra su novio, Asraf Beno, su hijo, Albertito, y Dulce. Antes de entrar a disfrutar de un agradable encuentro con los suyos, Isa Pantoja nos ha revelado cómo ha sido la felicitación de su madre, Isabel Pantoja. ¿Quieres ver sus declaraciones? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

A pesar de que la tonadillera no ha acudido a la mini celebración por el cumpleaños de su hija, sí que ha estado presente en su día. Tal y como ha revelado la propia Isa Pantoja, su madre ha descolgado el teléfono para felicitarla. «Ella se ha emocionado, ha sido emocionante para las dos«, ha confesado la joven. A pesar de que no ha querido desvelar el contenido de la conversación que han mantenido, se ha mostrado muy ilusionada al confesar que su madre le ha llamado para felicitarla en un día tan importante como es su cumpleaños.

Aunque parezca un gesto inocente y algo normal, la joven se mostró muy molesta con su madre el pasado mes de marzo, cuando la tonadillera no felicitó a su nieto, Albertito, aunque la excusó en todo momento. «No ha recibido felicitación por parte de la abuela, pero tiene justificación», dijo antes de explicar cuál es el motivo por el que su madre no ha felicitado a su hijo. «En un principio me extrañó que no lo felicitara el día del cumpleaños, porque ha habido veces que hemos estado enfadadas y me ha escrito, con pullita incluida. Siempre se acuerda y esta vez no lo felicitó. Pero es que mi madre no tiene teléfono actualmente. Mi prima me dijo que ella habla con mi tío. Sé que está bien, pero no tiene teléfono. La intento llamar pero no le llegan los mensajes», explicó por aquel entonces a modo de justificación.