Isa Pantoja y Asraf Beno comparten su primer vídeo como marido y mujer

Vídeo: @asrafbeno

Isa Pantoja y Asraf Beno no pueden disimular su emoción tras casarse

Entusiasmados y muy felices. Así se muestran Isa Pantoja y Asraf Beno en el primer vídeo que han compartido como marido mujer. Apenas unos minutos después de darse el 'sí, quiero', el estrenado matrimonio inmortalizaba el momento en la misma sala de la notaría. "Nos acaban de casar e Isa está emocionadísima. Bueno, yo también estoy emocionadísimo", se puede escuchar al ya marido de la hija de Isabel Pantoja.

Apenas se les entiende, pero su cara es de absoluta excitación. No es para menos. Este martes 10 de octubre quedará grabado a fuego entre sus recuerdos más preciados. La pareja ha formalizado su unión ante la ley en una íntima ceremonia civil celebrada en el madrileño municipio de Fuenlabrada. Solo dos testigos han presenciado el emotivo acontecimiento y nadie de la familia directa de Isa, acostumbrada ya a los desplantes de los Pantoja. La madre de Asraf, por un lado, y Sandra, representante de Isa, por otro.

"El viernes lo celebramos por todo lo alto con nuestra gente"

Después de sortear muchos obstáculos y tras dos años de espera, llegaba el día que ambos aguardaban con ansias. Ante la ley ya son marido y mujer, una unión que celebrarán con sus seres queridos por todo lo alto el próximo viernes 13 de octubre. La gran celebración y posterior fiesta tendrá lugar en la exclusiva hacienda 'Al Baraka', en el municipio de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Para la pareja no ha sido nada fácil llegar hasta a este punto de su relación. A pesar de las notables ausencias, la joven de 27 años y su esposo estarán rodeados de las personas que más quieren. Así lo ha compartido Isa Pantoja en sus redes sociales: "El viernes lo celebramos por todo lo alto con nuestra gente". En principio, ni la madre de la novia, Isabel Pantoja, ni su hermano, Kiko Rivera, acudirán al enlace. Sí, en cambio, Anabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez.

Este último ya confirmó en pleno directo, durante una emisión de su extinto 'Cuentos chinos' que no la dejaría sola. esté presente, dada la falta de relación entre ellos. "¿Sabes por qué dije que sí? Estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña a lo largo de su vida. Y he dicho, conmigo no va a sufrir ningún rechazo. Haz conmigo lo que quieras", sentenció a mediados de septiembre.