Isa Pantoja no ha aguantado más y ha estallado. La hija de Isabel Pantoja no ha soportado más los continuos ataques que está recibiendo por parte de su ex y padre de su hijo, Alberto Isla.

Unos audios que amigos de Isla han filtrado a la prensa, sacaron a la luz los motivos que habían llevado a Alberto a terminar con su relación sentimental. En ellos, Alberto Isla describía a una Isa Pantoja egoísta, fría, calculadora y vaga.

Ahora, tras días en silencio, Isa Pantoja ha hablado para ‘El programa del verano’. La joven no entiende las palabras de Alberto Isla.

“¡Estoy calentita!”

“Estoy calentita con este tema”, comienza diciendo la hermana de Kiko Rivera.

“Para mí esos audios son filtraciones que él hizo para dejarme mal por lo que sea. Aunque tampoco se lo tengo en cuenta”. “El que tomó la decisión es él, así que hay que ser consecuente”, explica Isa.

“A mí me cuesta mucho dejar a una persona o dejar de hablar con ella. Pero la que menos interés tiene en seguir con alguien por gusto, soy yo. Si yo quiero terminar con alguien, termino y punto”, aclara Isa Pantoja.

Ante los ataques de Alberto Isla, Isa asegura que no va a responder: “Yo no le voy a decir nada. Es más, no le he dicho nada a Alejandro en todo este tiempo a pesar de lo que ha dicho de mí, porque no le voy a dar un minuto de gloria… tampoco lo voy a hacer con Alberto. Ya está. ¡Adiós! Es que no sé por qué ellos tienen que hablar de mí”.

Parece que para la joven es mucho más fácil pasar página en el momento que rompe su relación con alguien: “Yo hablo de mi vida, eso sí. Pero en el momento que digo ‘adiós’, adiós… y ya no sé quién eres”.