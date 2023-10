Iria, la nieta de Fernando Fernández Tapias, tajante: "Ahora sí que se sabrá la verdad de todo"

La guerra entre diferentes miembros de la familia de Fernando Fernández Tapias continúa. Cuando no hace todavía una semana de la muerte del empresario, sus hijos han querido romper su silencio, dejando claro que "se han torcido las cosas tanto que no damos crédito". No han dudado en defenderse de todo lo que se ha dicho sobre ellos después de que tomaran la decisión de incapacitarlo.

Ahora la polémica ha dado un paso más, ya que su nieta, Iria, ha querido dar unas declaraciones sobre la situación familiar y se ha mostrado de lo más tajante. "Ahora sí que se sabrá la verdad de todo", declara en ABC. Unas palabras que dejan ver que la joven podría contar todo acerca de la polémica familiar que le impidió ver a su abuelo durante los últimos cuatro años de vida del empresario. Es la primera nieta que ha querido hacer pública las desavenencias que hay en su familia.

Iria Fernández Tapias acudió al tanatorio para dar el último adiós a su abuelo

Es la primera vez que se muestra tan rotunda. Y es que Iria ha amenazado con hablar acerca de todo lo que ha ocurrido en su familia en los últimos años. Pero no es la primera vez que habla sobre los problemas familiares. Y es que la nieta favorita del empresario, que puso el nombre de Iria a a uno de sus petroleros, ya comentó en LOC en 2022 que llevaba cuatro años sin poder ver a su abuelo: "¡No me dejan! No sabemos nada de su estado de salud, ¡no puede ser! No nos pueden negar ese derecho de poder disfrutar de él. Todos sus nietos lo adoramos. Y él a nosotros. Me genera una tristeza horrible que le pase algo, por ejemplo que no lo pueda ver nunca más", declaraba con tristeza.

Porque nada le ponía más triste que no poder ver y estar con su abuelo, al que cariñosamente llamaba "alalo". De hecho, Iria Fernández Tapias dedicaba a su abuelo unas palabras de lo más tiernas a través de ¡Hola! "Mi abuelo es mi héroe. Es un modelo a seguir y lo ha conseguido todo siendo humilde. Yo quiero ser como él. Tener mi propia empresa, montar mi imperio y seguir su legado". Además, no dudó en desvelar el consejo que le dio su abuelo: "Que nunca tire la toalla, que siempre luche por lo que quiero y que estudio. Me ha contagiado su ambición. Me considero una persona muy ambiciosa".

Los hijos de Fernández Tapias han roto su silencio

De los hijos del empresario se ha hablado precisamente estos días. Han querido dejar claro que no podían ver a su padre: "Nuestro padre falleció a las dos de la madrugada y nos pusieron un mensaje a las ocho de la mañana. Como a su casa no podíamos ir porque lo teníamos prohibido, fuimos al tanatorio", han declarado alguno de sus hijos a ABC. Y han aclarado además que aunque no hubiera relación entre ellos, "no pasa nada, con respeto y educación nos damos el pésame". Sobre la polémica familiar que hizo que Fernández Tapias rompiera la relación con algunos de sus hijos, estos son muy claros: "Se han torcido tanto las cosas que no damos crédito, nosotros queremos preservar nuestra intimidad y que no se nos tache de hjios díscolos porque llevamos aguantando cuatro años". Y se atreven incluso a justificar la decisión que tomaron de iniciar una batalla contra su padre: "Y todo por haber hecho una actuación que creemos que el 90% de las personas hubiesen hecho por el bien general, ya que muchas personas comen y viven de esas empresas. Al margen de lo privado y lo particular", han explicado.

También han querido dedicar unas palabras a Nuria González: "Siempre hubo una convivencia aceptable, respetuosa y sin ningún tipo de acritud. A Nuria la escogió mi padre, era feliz con ella y la hemos respetado. Nosotros nunca hemos tenido una mala obra de ni un mal gesto, hemos estado en bautizos y comuniones. Mi padre era un gran padre", dicen rotundos y convencidos de que su padre y Nuria eran felices juntos. No están dispuestos a que se siga hablando de ellos y por eso han querido pronunciar estas palabras a través de ABC, para acabar con lo que entienden que es "un circo".