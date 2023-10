Irene Villa se ha convertido en protagonista indirecta de la actualidad social. La futura boda de su ex, Juan Pablo Lauro, con Nuria Fergó, tras comprometerse en una emotiva pedida de mano en París, ha puesto a la escritora en el ojo mediático. Irene y Juan Pablo estuvieron casados cerca de diez años y son padres de tres hijos: Carlos, Gael y Eric. Tras cinco separados, ella también le dará el 'sí, quiero' el año que viene a su novio, David Serrano, mientras su expareja hará lo propio con la cantante. Recientemente, Nuria aclaraba que, aunque las dos mujeres se llevan bien, no son amigas. "Lo voy a decir claro. Amigas no somos. Somos conocidas que nos hemos conocido en eventos", zanjaba. Una frase a la que, ahora, se ha referido Irene de manera bastante ¿sarcástica?

Vídeo: Europa Press