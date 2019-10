A finales del pasado año, la noticia del divorcio de Irene Villa y Juan Pablo Lauro cogió de sorpresa a más de uno. La pareja no habían protagonizado ningún episodio que evidenciara que las cosas entre ellos no iban del todo bien, razón por la que esta separación supuso un un shock para la crónica social española. Pues bien, en agosto de este año, el argentino daba a conocer a través de sus redes sociales que su corazón volvía a estar ocupado. Cuestión que Irene Villa parece haber recibido de muy buen agrado.

Este martes, la vasca acudió al 20 aniversario de unas bodegas en Madrid, evento en el que le preguntaron sobre la nueva relación sentimental de su ya exmarido. «Pues fíjate que yo creo que eso es una fortuna para todos. El hecho de que la vida continúe y que cada uno pueda estar a gusto, estar feliz. Yo creo que eso es un regalo», ha dicho Irene Villa luciendo su perpetua sonrisa.

 

«Yo creo que en la vida hay que vivir feliz, intensamente.Y bueno…lo mejor es que haya rehecho su vida y que esté feliz, que mis hijos adoren a su pareja y yo también la adoro», añadía Villa, que reconoce tener un gran aprecio a la mujer que ahora está con su ex. «Yo se lo he dicho a ella, que para mí ha sido un regalo. Es una chica maravillosa y les deseo toda la felicidad del mundo», asiente.

La periodista reconoce que la manera en la que ha encauzado su separación no es del todo habitual, una cosa de la que se siente muy orgullosa. «La verdad es que nuestra vida es un poco atípica creo, la gente nos ve hablando en la puerta del colegio y dirán…. ¿Esto qué es? Pero yo creo que para los niños es lo mejor» ha dicho Irene Villa haciendo referencia a los tres pequeños que tiene con Juan Pablo Lauro.

Respecto a si tiene ganas de encontrar de nuevo el amor, Villa no lo descarta. Una mujer luchadora que continúa persiguiendo la felicidad. «Yo estoy muy ilusionada con mi trabajo, con mis proyectos, con mis hijos…y no tengo tiempo para dedicarle a una pareja. Una pareja necesita que le dediques tiempo y de momento tiempo para dedicarle no tengo. Pero sí que mi corazón está abierto, la vida es amor. Le deseo amor a todo el mundo», concluía diciendo Irene.