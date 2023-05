Irene Villa anuncia que se casa con David Serrato: así fue su romántica pedida de mano

Irene Villa ha vivido uno de los momentos más especiales y románticos de su vida este viernes después de que su pareja, David Serrato, hincara la rodilla y le hiciera su petición de matrimonio. Un momento que se produjo en el backstage de la III Edición del Ibiza Inclusión Fashion Day, en donde la escritora ejercía de maestra de ceremonia. La periodista aún no se cree lo que ha pasado y se muestra muy feliz de ser ahora la "princesa prometida".

David Serrato le dio el anillo a Irene Villa momentos antes de que iniciara la pasarela del mencionado evento. Tras decir "sí, quiero", la periodista salió al escenario y no dudó en enseñar el anillo al público asistente al desfile. En ese momento, también recogió un ramos de flores y reconocía que había salido con el corazón a mil tras vivir "un momento mágico e inolvidable". En una conversación con 'Fiesta', la escritora ha explicado que no se esperaba que el coach le pidiera matrimonio. Le notó nervioso y antes de preguntarle si se quería casar con él le dedicó unas tiernas palabras mencionando la gran familia que habían formado y todo lo que habían hecho en este tiempo. "Tenemos cuatro niños en casa, que él sea parte de esa familia no os podéis ni imagina", contaba emocionada al programa de televisión.

Aunque no se esperaba que se arrodillase, si intuía que el momento se acercaba puesto que todo el entorno de la pareja le preguntaba por una posible boda de los dos. Ahora mismo, no tienen prisa por pasar por el altar puesto que Irene Villa tiene ganas de disfrutar de unos meses siendo "la princesa prometida". Esta bonita petición pone el broche de oro a más de dos años de relación.

Por su parte, David Serrato escribía en sus redes sociales que se encontraba feliz y emocionado por haber dado el paso hacia adelante. "Es un placer compartir la felicidad de un momento, que es una celebración de querer mirar juntos a un futuro que vemos con mucha ilusión y ganas de ser disfrutado. Admiro a Irene como mujer, persona, madre, hija, profesional y ahora todavía un poco más cómo pareja. Gracias por ser mi compañera de camino", escribió.

Irene Villa rehizo su vida tras su separación con Juan Pablo Lauro

Será la segunda boda para Irene Villa, quien estuvo casada anteriormente, de 2011 a 2018 con Juan Pablo Lauro. En esos años de matrimonio, la pareja formó una familia numerosa con sus tres hijos, Carlos, Gael y Eric. Tras su separación, la periodista rehizo su vida con David Serrato, coach e hijo del deportista José Miguel Serrato. Por su parte, el empresario argentino hizo lo propio con la cantante Nuria Fergó.