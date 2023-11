Irene Rosales, tras ser acosada en las redes: "Da mucho asco"

Irene Rosales tiene mucha cautela a la hora de compartir publicaciones en sus redes sociales. Desde que dejó la televisión, la mujer de Kiko Rivera ha tomado dos decisiones de lo más drásticas. Una de ellas ha sido dejar de mostrar las caras de sus hijas, Ana y Carlota, que cada vez están más mayores. La otra ha sido usar su perfil de Instagram para mostrar en su mayoría las prendas de ropa que le llegan de diferentes firmas de moda. Sin embargo, hace unas horas hacía una excepción. Irene Rosales ha estallado después de que una persona lleve un tiempo mandándole unos vídeos bastante desagradables a través de su email profesional. Este martes ya no ha podido más con este tipo de contenidos que recibe y ha querido hacerlo público.

"Siempre digo un refrán que es: 'Hay días tontos y tontos todos los días'. Pues bien, aquí he dado con uno que debe ser tonto todos los días porque se lía a mandarme emails todos los días. Lo he bloqueado ya por supuesto de todos lados, de todas las redes. Se pone a enviarme emails mientras él se toca el pezón. De verdad chico... si estás un poquito más subidito de tono o de la cuenta, pues ponte cualquier tipo de vídeo y hazte el vídeo para ti", ha empezado diciendo Irene Rosales enfadada sin entender el motivo que ha llevado a esta persona a hacer eso.

Irene Rosales bloquea a un acosador que le manda vídeos tocándose el pezón

La mujer de Kiko Rivera hace una petición, dejando claro que cualquier contenido de este tipo va a ser bloqueado: "Pero no me mandes el vídeo a mí, no me molestes. No me mandes vídeos así al email que tengo de trabajo porque lo menos que me apetece es verte a ti y tu pezón y cómo te lo tocas. Porque da un poquito de asco, bastante asco. De hecho, eres bastante repugnante. Así que nada, ya te estoy bloqueando de todos lados. Y la próxima vez eso, búscate otra cosita que hacer o ponte a ver peliculitas, pero a mí déjame ya", ha continuado.

Después se ha atrevido a enseñar con cautela el tipo de contenido que le ha mandado. Y dice tajante que se acabó, que no volverá a pasar porque el email de esta persona que la ha acosado en varias ocasiones lo ha bloqueado: "Es que manda narices... Estoy borrándolo todo porque me ha mandado una foto suya y también vídeo. Este es el vídeo de él tocándose el pezón. De verdad... no me lo explico. Adiós...".

Con esto no solo ha querido hacer pública su indignación. Irene Rosales aprovecha la ocasión para hacer una advertencia. Y es que no entiende a quién se le ocurre mandar ese tipo de contenidos a su email de trabajo, el que precisamente usa para recibir ofertas de trabajo como una de las 'influencers' más seguidas de las de las redes sociales. Actualmente cuenta ya con más de 678.000 seguidores. Y solo pide seriedad para no tener que malgastar el tiempo borrando correos innecesarios. ¿Lo conseguirá o con esto de publicarlo en sus redes habrá conseguido el efecto contrario?