La herencia de Paquirri vuelve a estar de actualidad. Irene Rosales, que como cada domingo acudía a su puesto de trabajo en ‘Viva la vida’, se ha lanzado a valorar las declaraciones de Fran Rivera acerca de que su hermano, Kiko Rivera, se debería haber mantenido al margen.

Los secretos más íntimos de la relación de Fran Rivera y Lourdes Montes

El pasado viernes, Fran Rivera se sentaba en ‘Arusitys Prime’, junto a Lourdes Montes, y tachaba a Isabel Pantoja de ser una mala persona por negarle la herencia de su padre a unos niños. «La esperanza es lo último que se pierde, no le encuentro sentido el negarle a dos niños cosas de sus padres. Si tenía algo contra mi madre, ahora no le veo sentido. Hay que ser mala persona. Kiko es buena persona. Las buenas personas solemos perder ante las malas. Todo se paga. Tanto que dice que quería a mi padre en algún momento tendrá que decir algo», comentaba en el programa de Antena 3.

Sobre esto, Irene Rosales aseguraba que ella no quería hablar sobre la herencia del padre de su marido. Sin embargo, no podía evitar defender al hijo de la tonadillera después de todas las acusaciones vertidas por su hermano. «Es un tema que lleva muchos años y que no se puede estirar cada seis meses. Es normal que Kiko tome partido por su madre. Son hermanos pero no es la misma relación que puedo tener yo con mi hermano. Kiko a día de hoy tampoco tiene nada en casa, solo tenemos fotos de él. Sé que Kiko está ya agotado«, afirmaba la exconcursante de la primera edición de ‘GH Dúo’.

Isabel Pantoja vive una emotiva jornada junto a Kiko Rivera, ¿y Chabelita?

Irene Rosales también ha querido lanzar balones fuera y ha negado que su matrimonio esté pasando por una fuerte crisis. «Hay baches, tengo mis discusiones con Kiko. Soy una persona clara, ha habido miles de baches. Ahora mismo estamos muy bien, ninguna relación es perfecta, pero mi marido está todos los días durmiendo conmigo», confesaba la joven.

La razón por la que Isabel Pantoja abandonó Cantora para refugiarse en Sevilla