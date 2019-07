Irene Rosales, rotunda con los que la critican por su físico

7 Responde a muchos que decían que estaba embarazada

Irene Rosales no pudo evitar contestar a todos ellos con un contundente mensaje: «Por lo que puedo leer en los comentarios de esta foto, muchas me ponéis si estoy embarazada y tengo que deciros que NO, simplemente es un cuerpo sin machacar en el gimnasio, no es perfecto, pero estoy súper feliz y orgullosa de mi cuerpo, no quiero o pido más», aclaraba con rotundidad.

Parece que esta explicación no sirvió para mucho, porque Irene tuvo que grabar un vídeo desde su Instagram Stories en el que contestaba a todos los que la habían criticado por su físico: «No estoy embarazada, tengo una barriga como quiero tenerla. No tengo un vientre totalmente plano», decía entre otras cosas.