La tajante reacción de Irene Rosales a la venta de Cantora

Irene Rosales ha reaparecido en la XII Edición de We Love Flamenco tras las últimas informaciones que rodean a su familia política, y es que la mudanza de Isabel Pantoja y sus deudas con Hacienda están dando mucho de qué hablar. La mujer de Kiko Rivera ha preferido desmarcarse de su suegra, con quien no mantiene una estrecha relación desde que su marido decidiera desvincularse de su madre, y así ha reaccionado a la intención de la tonadillera de vender Cantora. ¡Dale al play!

Vídeo: Europa Press

Irene Rosales asegura no saber nada respecto a la mudanza de Isabel Pantoja a la capital: "Ah, yo ahí no puedo entrar, no puedo decir nada", ha dicho tajante. También ha aprovechado para felicitar a Jessica Bueno por su nueva relación con Luitingo, con quien está la mar de feliz: "La veo muy feliz y nada eso es lo importante, que ella sea feliz".