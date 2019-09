El verano no ha acabado para Irene Rosales y Kiko Rivera. El dj está a punto de actuar por primera vez en Ibiza, y su mujer no ha dudado en acompañarlo hasta la isla pitiusa. Pero no han viajado hasta allí solos, ya que le han acompañado un grupo de amigos. Y como no es todo trabajo, han aprovechado esta cita para trasladarse hasta allí unos días antes y disfrutar de los planes más divertidos que ofrece este destino, el preferido de muchos rostros conocidos.

8 Kiko Rivera lucía así de orgulloso su primer cartel en Ibiza Hasta que llega el momento de su actuación, Kiko Rivera disfruta de la isla en compañía de Irene Rosales y unos amigos. Su mujer no puede estar disfrutando más y está compartiendo con sus más de 406.000 seguidores todos los buenos momentos que está pasando con unas amigas. 7 Irene Rosales le ha acompañado en esta aventura Y es que mientras Kiko prepara su concierto, ella disfruta del relax y la desconexión en algunos de los chiringuitos más famosos de la isla. En una de las fotos que ha compartido, Irene presume de tipazo en bikini y se ha convertido en viral. 6 Ha revolucionado las redes con su posado en bikini más sexy Irene Rosales y sus amigas no han ido a la playa de cualquier forma. La exconcursante de ‘Gran Hermano Dúo’ ha lucido un bikini rojo y unas gafas de sol de pantalla XL, y ha presumido de tipazo en las tumbonas balinesas de uno de los restaurantes de las playas de Ibiza. 5 A la playa, con el mejor estilismo 4 También en la orilla del mar No ha sido el único posado que ha hecho Irene Rosales este verano. La ‘influencer’ se ha atrevido también con la foto que muchos se hacen cuando aterrizan en Ibiza. El hotel Ushuaia es uno de los lugares más visitados y sus piscinas transparentes son las más fotografiadas. 3 De la playa al hotel más conocido de Ibiza 2 Planes románticos 1 Manuel Cortés también está en Ibiza junto a ellos