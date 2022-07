Desde que tomara la decisión de apartarse de la televisión, Irene Rosales se ha mantenido en un discreto segundo plano. No obstante, ha encontrado en las redes sociales la manera de acercarse a sus seguidores. La mujer de Kiko Rivera está más activa que nunca en su perfil de Instagram, donde muestra sus quehaceres diarios. Sin embargo, a ella tampoco se le escapan las nuevas redes sociales y por ello ha querido mostrar su faceta más desconocida a través de TikTok.

A pesar de que no es constante, Irene Rosales le ha cogido el gusto a subir vídeos a la red social de moda, TikTok. La que fuera colaboradora de televisión sigue los pasos de las influencers más importantes y no duda en sumarse a las tendencias de esta plataforma. La podemos ver mostrando sus looks del día, junto a su marido o compartiendo recetas. Una forma en la que podemos conocer una faceta suya diferente a la que estamos acostumbrados y que nos acerca a conocer cómo es la nuera de Isabel Pantoja en la intimidad.

No obstante, aunque podemos ver la felicidad en su cara, lo cierto es que sus vídeos son aplaudidos y criticados a partes iguales. Pese a que TikTok es una red social que promueve el buen rollo y castiga la toxicidad, lo cierto es que una constante lluvia de críticas acompañan a todos los vídeos de Irene Rosales. «Pensaba que eras diferente, pero al final dos que duermen en el mismo colchón…», «La mano mecedora«, «Para lo que has quedado», son solo algunos de los comentarios que podemos encontrar.

Hace unos meses, cuando Irene Rosales se inició en esta red social, tomó la determinación de desactivar los comentarios debido a las polémicas que hacían que su familia estuviera en el punto de mira. Sin embargo, volvió a reactivarlos hace tan solo unos meses. A pesar de que hay comentarios que ensalzan la figura de Isabel Pantoja, lo cierto es que la excolaboradora de televisión también despierta pasión y son muchos los que la aplauden y destacan su belleza.

Irene Rosales sale en defensa de su marido

Aunque la sevillana siempre ha querido mantenerse al margen y no entrar en polémicas, ha dado el paso de hablar de la hermana de su marido, Kiko Rivera, para así defenderlo. Irene Rosales aseguró en una entrevista que Isabel Pantoja ha dañado psicológicamente al DJ y que nunca perdonará a la cantante por no llamar a sus hijas. Sobre esto, Chabelita respondió y salió en defensa de la tonadillera. «Mi madre no ha dicho nada. Es un ataque gratuito, es una realidad que está viviendo ella como madre, pero no veo la necesidad», aseguró la joven en su programa.