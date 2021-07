«Me ha venido el bajón ahora, estoy segura de la decisión. Sé que es lo mejor para mí», ha comentado la mujer de Kiko Rivera.

La larga guerra que está manteniendo Kiko Rivera con Isabel Pantoja, así como su tío Agustín y ahora su prima, Anabel Pantoja, ha provocado que Irene Rosales tire la toalla. La colaboradora de ‘Viva la vida’ está al límite y ha tomado una importante decisión: deja la televisión.

Irene Rosales se aparta de la televisión durante un tiempo y deja su puesto de trabajo en ‘Viva la vida’. Una decisión que le ha costado tomar y que llega después de los intensos meses a los que se ha tenido que enfrentar. Lo hace para intentar recuperarse y poder centrarse en ella. La mujer de Kiko Rivera se va apenada del programa presentando por Emma García, aunque reconoce que se siente afortunada por haber estado trabajando con el resto de los colaboradores: «Hay un ambiente en el trabajo que a mí me ha dado mucha vida porque todos mis compañeros habéis estado conmigo en el peor momento de mi vida, me da alegría porque he conocido a personas maravillosas«.

Irene Rosales no ha podido más y va a comenzar su nuevo camino para recuperarse y estar al 100% por sus hijas, su marido, sus compañeros y el resto de su familia. «Necesito buscar mi apoyo en mí misma, necesito tiempo y pensar muchas cosas. Necesito ahora mismo estar conmigo misma. Estoy segura de la decisión, es algo que tenía en mente desde hace mucho. Sé que es lo mejor para mí«, ha sentenciado.

Ha estado encantada de poder formar parte del equipo de ‘Viva la vida’ e insiste en que tan solo es un «hasta pronto». Irene Rosales no está pasando por un buen momento y el conflicto que mantiene Kiko Rivera con la tonadillera ha sido la gota que ha colmado el vaso, a pesar de que se ha intentado mantener en un estricto segundo plano. «No estoy bien, me ha venido el bajón ahora, he pasado por muchas situaciones donde no he parado. Me he llevado un año de hospitales con mis padres con un resultado horrible y luego pasó el conflicto con Kiko. Todo es una pesadez, venir a trabajar se me hace un mundo, estar con las niñas es agobiante. Analizo lo que estoy viviendo y decido que tengo que frenar porque sí quiero estar bien con todos, tengo que estar bien conmigo misma», relata visiblemente nerviosa.

Le afectan que le culpen del conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

En un principio, Irene Rosales aseguraba que no le afectaba ningún tipo de comentarios que se estaba haciendo sobre ella a raíz del conflicto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Sin embargo, conforme han pasado las semanas, lo cierto es que la colaboradora está pasando por una auténtica montaña rusa de emociones. «Me afecta que digan que he sido la causante del conflicto, ya sí me importa. Sé lo que estoy viviendo y eso no lo ve nadie, me está afectando y no quiero. No me compensa, no quiero estar dando explicaciones de algo que no es mío», comenta.