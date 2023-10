Irene Rosales ignora la boda de Isa Pantoja y Asraf: su principal preocupación

¡Isa Pantoja y Asraf Beno ya son marido y mujer! La pareja puso el broche de oro a su relación de más de cinco años este viernes, 13 de octubre, en una romántica boda en la que hubo varias ausencias. En la exclusiva finca Al-Baraka se dieron cita un sinfín de rostros conocidos, que desvelaron algunos detalles de este romántico día. A pesar del momento tan especial, todas las miradas están puestas en los familiares de la novia que no han ido. Kiko Rivera ponía tierra de por medio y ahora Irene Rosales ha mostrado cuál es su principal preocupación.

Desde que dejara su puesto de colaboradora en el desaparecido 'Viva la vida', Irene Rosales se ha mostrado muy activa en sus redes sociales. Comparte con todos sus quehaceres diarios, sus momentos junto a su marido e hijas y es la mejor embajadora de la música del dj. Por esto, su silencio en estos días ha sido de lo más significativo. Lejos de mandarle un cariñoso mensaje a la tía de sus hijas, Ana y Carlota, por su día más importante, la sevillana ha hecho oídos sordos. La nuera de Isabel Pantoja ha ignorado la boda de la joven y se lo ha hecho saber a todos.

En concreto, Irene Rosales rompía su silencio en redes sociales compartiendo un vídeo en el que aparecía Gema López hablando del césped artificial que tiene puesto en su casa. En concreto, la mujer de Kiko Rivera se hace eco del testimonio de la periodista. En este explica que se decantó por una empresa específica para remodelar su jardín después de habérselo visto al matrimonio en redes sociales. Esto ha conmovido a la joven y no ha dudado en presumir de ello.

Por su parte, horas después de que su hermana y el maniquí se dieran el "sí, quiero", Kiko Rivera volvía a hacer uso de sus redes sociales para mostrar lo agradecido que estaba por el éxito que estaba teniendo su canción, 'Mambo'. Y, nuevamente, no hacía mención al día más importante para su hermana. "Buenos días. Mantenerse en el puesto 16 del top 50 con el disco de Bad Bunny recién salido me parece lo más, ya que ha metido el disco entero en la lista. Solo me queda seguir agradeciendo todo el cariño que le estáis dando a ‘El Mambo’. El éxito también es vuestro. Os quiero tela", escribe.

Kiko Rivera e Irene Rosales no estaban invitados a la boda de Isa Pantoja

Hace semanas, Isa Pantoja revelaba que no había invitado ni a Kiko Rivera ni a Irene Rosales puesto que no tenía relación con ellos debido a los últimos acontecimientos familiares. En el último momento, la joven esperaba que su madre sí acudiera y estuviera presente en el día más importante de su vida. Sin embargo, no fue así. Jorge Javier Vázquez ejerció de padrino y mantuvo hasta último momento que él se iría si la tonadillera se presentaba en el enlace.