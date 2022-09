El pasado mes de abril, Irene Rosales sorprendía a todos al hacer público su negocio de bolsos, una tienda llamada Varoi. Hace unos días, SEMANA pudo comprobar que este estaba abandonado a su suerte, con la página web en mantenimiento y sin publicar nada desde el mes de mayo. A raíz de esto, la mujer de Kiko Rivera se ha pronunciado al respecto y ha explicado en qué punto se encuentra su tienda.

Irene Rosales ha confirmado lo que ya adelantaba SEMANA: su tienda de bolsos, Varoi, «está ahora mismo parado». La mujer de Kiko Rivera también insiste en que no la ha cerrado como marca, sino que quiere poder dedicarse al 100% a ella y ahora no puede. «Me embarqué en esta aventura en un momento en el que estaba al 100% para ella. Se me fue complicando la cosa porque tenía otras obligaciones y no podía estar todo lo que requería», comentaba.Por otro lado, también deja claro que seguirá con su negocio, aunque tiene muchas cosas que pulir. «Varoi está ahora mismo parado, ya que quiero hacerlo bien y sin problemas, con la tienda y una buena web que tantos problemas de cabeza me ha dado. Así que calma», insiste.

Por otro lado, Irene Rosales, que ha respondido a algunas preguntas de sus seguidores, también ha dejado entreabierta la puerta a volver a televisión. Tan solo aceptaría regresar a la pequeña pantalla si se le ofrece un puesto acorde a sus necesidades. «No puedo decir un no rotundo porque nunca sé si en algún momento pueden ofrecerme algo que me encaje, pero ahora mismo no”, reflexiona. Además, también ha vuelto a dejar claro que no tiene la intención de tener más hijos.

Irene Rosales regresa a su día a día

Irene Rosales ha regresado a su realidad después de haber tenido un verano de ensueño. Hace unos días, la nuera de Isabel Pantoja disfrutaba con los suyos de unas paradisiacas vacaciones en República Dominicana. Durante estos días, pudimos ver una simpática imagen del hijo mayor de Kiko Rivera haciéndole unas cuantas fotos a Rosales. La prueba fehaciente de que se llevan a las mil maravillas.

Ahora, toca volver a su rutina diaria y por ello no duda en compartir su día a día con sus seguidores. Prepara la vuelta al cole de sus hijas y lo hace compaginándolo con su faceta de influencer. La excolaboradora de televisión está muy activa en TikTok y no duda en sumarse a las tendencias del momento, aunque no consigue los comentarios esperados.