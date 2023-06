Irene Rosales da el portazo a Isa Pantoja: no irá a su boda con Asraf Beno

Isa Pantoja está cerca de poder celebrar su boda con Asraf Beno. La pareja se comprometió en octubre de 2020 en Medina Azahara y, desde entonces, intentan pasar por el altar. El modelo se convirtió en concursante de la actual temporada de 'Supervivientes' hace unos meses y la hija de Isabel Pantoja espera su regreso al frente de la organización del evento. Lo primero y necesario en un enlace es la confección de la lista de invitados, en la que es más que probable que no esté su hermano Kiko Rivera. Los hijos de la tonadillera no tienen una buena relación y son numerosos los reproches que se han hecho públicamente. Las circunstancias no son las mejores, no hay reconciliación a la vista e Irene Rosales, mujer del DJ, lo sabe perfectamente. Esta es su respuesta cuándo se plantea la posibilidad de asistir a esta boda en septiembre en Madrid.

Vídeo: Europa Press

¿Irene Rosales y Kiko Rivera irían a la boda de Isa Pantoja? ¿Cómo es su relación?

"La situación no está para que nosotros vayamos, tampoco quiero nombrar mucho ni meterme mucho ahí pero por mi parte seguro que no", confiesa a las cámaras de Europa Press. Borra así de un plumazo todas las posibilidades de que, aunque sean invitados realmente, estar con la pareja ese día. Un momento en el que sí podría estar Isabel Pantoja, como la misma colaboradora aseguró el pasado mes de abril.

La relación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja se rompía también con la aparición de este en 'La herencia envenenada' y sus palabras allí. En el programa de Telecinco analizaron la herencia que Paquirri dejó, el reparto y el cantante se mostró muy duro con su madre y con cómo se habría comportado. En esa futura lista tiene claro a quién invitar: "A Tito Agustín, no. Invitaré a mi madre, a mi prima Anabel Pantoja y tendré que hablar con Asraf sobre 'Supervivientes'".

El paso de Asraf Beno por 'Supervivientes', señalado por Kiko Rivera

Entre todas esas circunstancias a las que hace referencia Irene Rosales se encontrarían las diferencias de su marido, Kiko Rivera, con el que se convertirá en cuñado. Asraf Beno, cuando regrese de Honduras de 'Supervivientes', se enfrentará a todo su concurso, a sus defensores y a las mayores críticas que ha recibido, entre las que se encuentra las del DJ. Este cargó duramente en las redes sociales contra él por su paso en la isla, más allá de apoyar a su primos Alma Bollo y Manuel Cortés. Prefería que fuera el modelo el que se convirtiera en el expulsado de la semana y le mandaba un mensaje a los seguidores que le estaban defendiendo en su directo.

"Ahora los iluminados de turno dirán porque soy como soy, porque no es español. No, eres gilipollas. No me caes bien porque eres tonto. No me cae bien y ya está", aseguró. Con quién sí tendrían mejor relación, a diferencia de lo que sucede con la pareja, es con Anabel Pantoja. La influencer es uno de los grandes apoyos de su prima Isa Pantoja. También lo es de su tía Isabel, a la que acompaña en sus giras. Ahora logra un acercamiento con su primo gracias a que las circunstancias con ella, para Irene Rosales, son completamente diferentes. "Cuando podemos nos vemos y hablamos. La relación que tiene con mis niñas, conmigo, está bien, sabemos los unos de los otros", desvela.